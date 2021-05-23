الكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ "Galaxy F42 5G"

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية العملاقة ”سامسونغ“ للكشف عن هاتف ذكي جديد بسعر متوسط مع دعم اتصال 5G، يعرف باسم Galaxy F42 5G.

وقد ظهر هاتف Galaxy F42 5G على موقع Wi-Fi Alliance، ويُظهر الموقع أن النموذج في مراحله النهائية من التطوير ويمكن إطلاقه قريبا.

وظهر الهاتف القادم على الموقع وهو يحمل رقم الطراز SM-E426B / DS؛ وسيصل بدعم Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac، كما سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة نظام Android 11 مع واجهة ”سامسونغ“ OneUI 3.0.

وهناك الكثير من الشائعات التي تزعم أن جهاز Galaxy F42 5G هو هاتف Galaxy M42 5G وقد تمت إعادة تسميته.

يذكر أنه تم إطلاق هاتف Galaxy F52 5G قبل يومين، وهناك بالفعل شائعات بأن Galaxy M52 5G يعمل بالفعل بنفس المواصفات.

ووفقا لمواصفاته، من المتوقع أن يتم تشغيل Galaxy F42 5G بواسطة معالج Snapdragon 750 المقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على إعدادات رباعية الكاميرا الخلفية، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل.

وبالنسبة للشاشة، فمن المتوقع أن يحتوي هاتف Galaxy F42 5G على شاشة بقياس 6.6 بوصة، ولكن يمكن إجراء تحسينات لتوفير إخراج شاشة أفضل عند إطلاقه، كما تأتي الشاشة بنتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابكسل.