ابتكار جهاز قابل للارتداء يوجه المكفوفين أثناء السباحة

اخترع مجموعة من الطلبة في كلية هندسة الحاسوب بالجامعة التقنية الوطنية NTUA اليونانية، وكلية علوم الإدارة والتكنولوجيا في جامعة أثينا للاقتصاد والأعمال AUEB باليونان، جهازا قابلا للارتداء مع نظارة وقبعة للسباحة، حيث يوجه السباحين المصابين بالعمى الكلي أو الجزئي أثناء سباحتهم في حمام السباحة بدون الحاجة لمُساعد.

وذكر موقع“ Greek City Times “ الإخباري، اليوم السبت، أن الجهاز المبتكر يعمل من خلال تثبيته في قبعة السباحة، حيث يتكون من أجهزة استشعار تنبه السباح أثناء ارتدائه حول موقعه في المسبح، ووصوله إلى نهاية طريق السباحة للانعطاف أو التوقف عن السباحة.

كما ويشتمل النظام على سماعة بلوتوث يمكن توصيلها مع الهواتف الذكية، حيث تبلّغ السباح الذي يستخدمها حول توقيت وعدد مرات السباحة.

وقالت باناجيوتا ديدوسي المشاركة في هذا الابتكار: ”الرياضي عادةً يمكنه الانعطاف أثناء السباحة، وكما أنه يعرف متى ينتهي السباق“، مبينةً أن الهدف من تطوير الجهاز هو منح التحكم المستقل بالكامل لكل سباح يعاني من إعاقة بصرية“.

وصمم الطلاب الجهاز، ضمن المسابقة السابعة للابتكار وريادة الأعمال الطلابية لمنظمة Junior Achievement JA لريادة الأعمال في اليونان، وهي جزء من برنامجي JA Start-up وJA Europe الأوروبيين، حيث تضم أكثر من 300 جامعة في جميع أنحاء أوروبا، ويشارك فيها 15000 طالب كل عام.

وتعطي منظمة JA الفرصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما لتطوير فكرة ريادية خاصة بهم وتشجيعهم لاستخدام مهاراتهم في مختلف مجالات الأعمال.

ويعمل فريق الطلبة اليوناني على تصميم جهاز السباحة بالكامل، مقاوم للماء؛ لإتاحة استخدامه، حيث سيمثل اليونان في مسابقة JA بأوروبا، والتي ستقام عبر الإنترنت في ليتوانيا، خلال العام الجاري.

ووفقا لموقع“ Greek City Times“، أراد الطلاب القائمون على الابتكار، وهم أعضاء في فريق Swim.me لترويج رياضة السباحة في اليونان، تطوير هذه الفكرة المبتكرة لتشجيع الأشخاص المعاقين بصريا من جميع الأعمار والهواة والأطفال، للانخراط في السباحة، بغض النظر عن التحديات التي قد تواجههم.

وقالت ديدوسي: ”نأمل من خلال هذا الجهاز أن تتاح لهم الفرصة، ليس فقط لبدء السباحة في سن مبكرة، ولكن أيضا لممارسة السباحة بشكل أكبر“.

وحظي الجهاز بأعجاب السباح الأولمبي اليوناني شارالامبوس تايجانيديس، والذي يعاني من إعاقة بصرية، حيث بدا متحمسا للفكرة.

وقالت ديدوسي: ”كان مهما جدا بالنسبة لنا الحصول على دعم من رياضي مشهور، وهو أحد الأشخاص المعنيين مباشرة بالجهاز، حيث لم يوافق على الفكرة فقط، ولكنه قدم لنا نصائح حول كيفية الاستفادة بشكل أكبر من المشروع“.

ويعتبر الجهاز ثاني أكبر مشروع لضعاف البصر، تم تطويره من قبل طلاب يونانيين، حيث كان الجهاز السابق يسمى Smart Vision ”سمارت فيجن“، وحصل على إعجاب المجتمع العلمي الدولي.

وتم تصميم ”سمارت فيجن“ لمساعدة المكفوفين في أنشطة التسوق اليومية، حيث يتعرف الجهاز على ملصقات المنتجات في السوبر ماركت، ويمكنه قراءة المعلومات الأساسية للعلامة التجارية، للمستخدم، مثل مكونات المنتج وتاريخ انتهاء الصلاحية.