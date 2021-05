إطلاق تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس" لمستخدمي أندرويد عالميا

بعد الإصدار لمستخدمي iOS في فبراير/شباط 2021، أطلقت كلوب هاوس، الشبكة الاجتماعية للدردشة الصوتية رسميا نسختها العالمية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد الذي طورته غوغل.

وغرد التطبيق على حسابه الرسمي في ”تويتر“ للإعلان عن توفر التطبيق، وبهذا يمكن للمستخدمين من جميع أنحاء العالم الآن الذين لديهم هواتف تعمل بأندرويد تنزيل التطبيق الأساسي مباشرة من غوغل بلاي.

كما يمكن التسجيل مباشرة عن طريق ربط رقم هاتف، وبعد ذلك، سيرسل رقم رمز التحقق عبر رسالة نصية قصيرة، للتفعيل.

Dear everyone, everywhere: @Android is officially live across the globe!

❤️👋

— Clubhouse (@Clubhouse) May 21, 2021