إطلاق تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس" لمستخدمي أندرويد عالميا

بعد الإصدار لمستخدمي iOS في فبراير/شباط 2021، أطلقت كلوب هاوس، الشبكة الاجتماعية للدردشة الصوتية رسميا نسختها العالمية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد الذي طورته غوغل.

وغرد التطبيق على حسابه الرسمي في ”تويتر“ للإعلان عن توفر التطبيق، وبهذا يمكن للمستخدمين من جميع أنحاء العالم الآن الذين لديهم هواتف تعمل بأندرويد تنزيل التطبيق الأساسي مباشرة من غوغل بلاي.

كما يمكن التسجيل مباشرة عن طريق ربط رقم هاتف، وبعد ذلك، سيرسل رقم رمز التحقق عبر رسالة نصية قصيرة، للتفعيل.

Dear everyone, everywhere: @Android is officially live across the globe! ❤️👋 — Clubhouse (@Clubhouse) May 21, 2021

ومع ذلك، لا يعني توفر كلوب هاوس على نطاق واسع على أندرويد أنه يمكن للجميع استخدامه على الفور، ولا يزال المستخدمون بحاجة إلى تلقي دعوة من مستخدم للتطبيق موجود بالفعل للوصول إلى التطبيق.

وتخطط الشركة لإضافة ملايين الأشخاص إلى قائمة انتظار iOS قبل التوسع في نظام أندرويد، كما تعمل أيضا على إضافة لغات جديدة وتحسين ميزات إمكانية الوصول للتطبيق.

ومن المتوقع أيضا أن تساعد هذه الخطوة على نمو أعمال التطبيق، خاصة الآن بعد أن تباطأت تنزيلاته على iOS.

في السياق ذاته، منذ أن اكتسب التطبيق الأمريكي شعبية كبيرة، قامت العديد من شركات التكنولوجيا باستلهام ميزاته على منصاتها، سواء في تويتر أو تلغرام أو ريديت.