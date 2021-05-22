الكشف عن مواصفات وسعر تابلت Galaxy Tab A7 Lite (صور)

قبيل إطلاق شركة سامسونغ لتابلت Galaxy Tab A7 Lite، كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات الجهاز اللوحي المنتظر وسعره.

فقد كشف موقع التسريبات ”Winfuture.de“ عن مواصفات التابلت فضلًا عن توفير بعض الصور الجديدة له.

وبحسب موقع ”جيزمو تشاينا“، تشير التسريبات إلى أن Galaxy Tab A7 Lite سيأتي بشاشة LCD مقاس 8.7 بوصة، وبدقة 1340 × 800 بكسل، وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لمكالمات الفيديو، فضلًا عن كاميرا خلفية بدقة تبلغ 8 ميجابكسل يمكنها التقاط مقاطع فيديو عالية الدقة.

ويأتي الجهاز مدعومًا بمعالج Helio P22T من ميدياتك بسرعة 2.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 3 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارين لسعة التخزين الداخلية 32 و64 جيجابايت، كما يمكن زيادة سعة التخزين عن طريق إضافة كارت ميموري microSD.

أما بالنسبة للبطارية، يحتوي تابلت Galaxy Tab A7 Lite على بطارية كبيرة سعتها 5100 مللي أمبير يمكن شحنها من خلال كابل USB-C، كما أشارت التقارير السابقة إلى أن التابلت يدعم الشحن بقدرة 15 واط.

ويوفر التابلت ميزات أخرى، مثل: Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS، ومكبرات الصوت الاستريو، ومقبس الصوت مقاس 3.5 ملم.

ويشير التسريب إلى أن الإصدار الذي يحتوي على Wi-Fi فقط من Galaxy Tab A7 Lite سيبلغ سعره حوالي 150 يورو أي ما يعادل 185 دولارًا أمريكيًا، في حين سيكون إصدار LTE أغلى قليلًا من إصدار Wi-Fi.