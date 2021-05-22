الكشف عن تصميم جديد لساعة أبل Watch 7 الذكية

كشفت تقارير عن تصميم جديد لساعة Apple Watch 7 التي ينتظر الكشف عنها خلال العام الجاري في مؤتمر الشركة السنوي المقرر عقده في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وبين المسرب الشهير ”جون بروسر“ أن هناك تعاونا بين شركة أبل والفنان العالمي ”إيان زيلبو“ لتقديم تصميم جديد لساعة Apple Watch 7.

ووفقا لموقع ”تومزجايد“، تشير التسريبات إلى أن الشركة ستستغني عن الحواف المنحنية وتستخدم حواف مسطحة على غرار آيفون 12 وآيباد آير، إلى جانب إضافة اللون الأخضر الفاتح.

وتأتي الساعة بشاشة بقياس 1.57 بوصة لإصدار 40 مم، وشاشة بقياس 1.78 بوصة لحجم 44 ملم، وستتميز بشرائح S7 المطورة.

وستكون الساعة قادرة على قياس نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى المميزات السابقة مثل معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم.

من جهة أخرى أشارت التقارير إلى أن شركة أبل تعمل على إضافة ميزة قياس مستويات الجلوكوز والكحول وكذلك ضغط الدم في أبل واتش 8.