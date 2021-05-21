أبل تطلق مجموعة من الأجهزة الجديدة

أطلقت أبل رسميًا، اليوم الجمعة، العديد من المنتجات التي تم الكشف عنها، في 20 نيسان أبريل، حيث أصبحت متاحة أخيرًا للشراء.

وكانت أبل قد أعلنت منذ أكثر من شهر، عن مجموعة من المنتجات الجديدة بحدث Spring Loaded، أحد أبرز أحداث الربيع التي استضافتها الشركة الأمريكية منذ سنوات.

وفي خطوة مفاجئة، لم تشارك أبل فعليًا تواريخ إصدار جميع الأجهزة الجديدة التي عرضتها في حدث Spring Loaded، ولكن تم تسريب التاريخ بعد أيام فقط من الحدث.

ومع نهاية الشهر الماضي، قال المسرب التقني المعروف جون بروسر على ”تويتر“ إن جهاز iPad Pro 2021 سيطلق، في 21 أيار مايو، ولم يتحقق ذلك فحسب، بل تبعه إطلاق iMac، وApple TV 4K، في نفس اليوم الآن.

وأصبحت المنتجات الثلاثة الجديدة متاحة الآن على موقع أبل على الإنترنت، ومتجرها، وتجار التجزئة المعتمدين.

وكانت أكبر مفاجأة في حدث Spring Loaded هو جهاز iMac الجديد، الذي يتميز بتصميم جديد تمامًا، ويأتي في ألوان متعددة، ومزودًا بشريحة Apple M1، وشاشة Retina مقاس 24 بوصة 4.5K، وكاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، مع منفذين Thunderbolt لنقل البيانات، كما تتوافر طرازات iMac الجديدة.

أما جهاز iPad Pro 2021 فيتميز أيضًا بمعالج أبل الجديد، ما يجعله أسرع جهاز iPad على الإطلاق، ويحتوي الطراز مقاس 12.9 بوصة على شاشة Liquid Retina XDR، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، ومنفذ Thunderbolt، ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت، وماسح ضوئي LiDAR، واتصال 5G، وكاميرا سيلفي فائقة الاتساع مع ميزة Center Stage.

ويبدأ iPad Pro بسعر 799 دولارًا للطراز 11 بوصة و999 دولارًا للطراز 12.9 بوصة في متجر Apple.

في السياق ذاته، تم إطلاق الجيل التالي من جهاز Apple TV 4K، ليقدم تصويرًا ديناميكيًا (HDR) بمعدل إطارات عالٍ، وميزة التوازن اللوني إلى جهاز فك التشفير لأول مرة.

لكن أكبر تحديث لجهاز العرض المميز Apple TV، هو شريحة A12 Bionic، التي من شأنها تحسين أداء الرسومات، ومعالجة الصوت، فيما سيبدأ سعره من 179 دولارًا.