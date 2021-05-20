"أوبو" تكشف عن سلسلة Oppo Reno6 الجديدة في 27 مايو

كشفت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“ من خلال إعلان تشويقي عن موعد طرح سلسلة Oppo Reno6 في حدث رسمي سيتم عقده في 27 أيار/مايو الجاري.

وأشارت التسريبات السابقة إلى خطط أوبو للإعلان عن سلسلة Oppo Reno6 في حدث يعقد في 22 أيار/مايو، إلا أن شركة أوبو عادت من جديد، ونشرت إعلانا تشويقيا اليوم الخميس لتؤكد موعد الحدث الذي طال انتظاره.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث في الصين، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات في سلسلة Oppo Reno6.

وتشمل الإصدارات الثلاثة هواتف Oppo Reno6، و Oppo Reno6 Plus و Oppo Reno6 Pro، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن الشركة تقدم إصدار Z و A في السلسلة.

ووفقا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن ينطلق هاتف OPPO Reno6 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة مع حواف منحنية، وفتحة ثقب بالزاوية العلوية اليسرى، كما من المتوقع أيضا أن تأتي الشاشة بدقة 1080 × 2400 بيكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، على أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 1200.

ومن المرجح أن يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مثل إصدار Reno5 5G السابق، مع إعداد كاميرا رباعية من الخلف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.

وقد يحزم هاتف Reno6 5G بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، ستدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

أما بالنسبة لهاتف Oppo Reno6 Pro، فمن المتوقع أن يعمل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 1200 مع شاشة 6.55 بوصة بدقة 1080 بيكسل بالإضافة إلى إعداد كاميرا خلفي بدقة 64 و8 و 2 و 2 ميغابيكسل وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن بقوة 65 واط.