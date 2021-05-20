سامسونغ تطرح إصدارا خاصا من هاتف Galaxy S21 احتفالا بدورة الألعاب الأولمبية

أعلنت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، وشركة الاتصالات اليابانية ”إن تي تي دوكومو“ NTT DoCoMo، عن طرح إصدار خاص جديد من هاتف Galaxy S21 للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية القادمة.

ويعتمد الإصدار الجديد الخاص بالألعاب الأولمبية على طراز Galaxy S21 5G القياسي، مما يعني أنه يحتوي على شاشة ديناميكية AMOLED مقاس 6.2 بوصة.

كما سيأتي الهاتف مزود بسعة تخزين 256 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومن المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، بالنظر إلى أن معيار Galaxy S21 5G في اليابان مدعوم من نفس مجموعة شرائح Qualcomm.

ومن المخطط طرح الجهاز ذو الإصدار المحدود للبيع في خيار لون واحد يتميز بلوحة خلفية زرقاء داكنة مع غطاء كاميرا ذهبي وإطار معدني.

وهذا ليس أول هاتف Galaxy يتم طرحه خصيصاً للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية، فقد خططت العملاق الكوري الجنوبي لطرح إصدار خاص من هاتف Galaxy S20 + 5G للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية العام الماضي، ولكن تم إلغائه بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المفترض الآن أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2021، لكن هناك دعوات لتأجيل الحدث مرة أخرى بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد.