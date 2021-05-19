مزايا عديدة ستغير وجه هاتفك مع إصدار Android 12 القادم.. تعرف عليها

أنهت غوغل مؤخرا الحدث التمهيدي لمؤتمر Google I / O، المخصص للمطورين، وكان أبرز ما كُشف عنه هو إصدار Android 12، الذي يعد آخر تحديث لنظام التشغيل المثبت على أكثر من 3 مليارات هاتف ذكي حول العالم.

يختلف التحديث الأخير لنظام التشغيل من غوغل عن التحديثات السابقة لسبب محدد هو أن هذه المرة الأولى التي ركز فيها المطورون كثيرا على مبادئ التجديد الجمالي.

ولطالما كانت هواتف أندرويد مرنة وغنية بالميزات الجديدة عامًا بعد عام؛ ومع ذلك، افتقرت لغة الرسوم المستخدمة في الشاشات والأزرار والأيقونات دائما، إلى الاتساق الموجود في نظيرتها iOS، لكن مع Android 12، ستعمل غوغل على سد هذه الفجوة.

وتأتي سمة Material You في Android 12، كتغير جذري في طريقة ظهور العناصر الافتراضية على الشاشة، من الشكل إلى الألوان، مرورًا بالرسوم المتحركة.

ومع بقاء المبادئ التي يقوم عليها نظام التشغيل كما هي (من شاشة رئيسية إلى قائمة منسدلة للإشعارات، والمرور عبر الأدوات والقوائم)، سيكون الهاتف مع Android 12، قادرا على التعرف على اللون السائد للخلفية المختارة وبالتالي تغيير جميع العناصر.

وتمت إعادة تصميم الأوضاع الديناميكية مثل الإشعارات، باستخدام رسوم متحركة جذابة ومتوافقة، مستغلة إمكانات وجود معالجات جبارة مع استهلاك أقل للطاقة.

ويستعين النظام الجديد بساعة جديدة أكبر تظهر على شاشة قفل هاتفك الذكي.

ومع إعادة تصميم نظام الإشعارات، سيتم جمع الرسائل الواردة من التطبيقات في مجلد واحد كبير، وأيضًا تغيير الرسوم المتحركة لعناصر النظام، لتصبح الأزرار أكبر، مما سيؤدي إلى انخفاض عددها بالشاشة الرئيسية.

كما جرى إضافة إعدادات خصوصية جديدة إلى Android 12 بمساعدة إحصائيات النظام، ستمكن المستخدم من معرفة عدد مرات وصول تطبيقات معينة إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي.

وسيلاحظ المستخدم نقطة خضراء صغيرة أعلى يمين الشاشة، ما يعني وجود برنامج يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون.

ويتوفر الإصدار التجريبي حاليا للمطورين فقط، وسيظهر للمستخدمين في 18 مايو، كما سيتاح بالكامل على الهواتف الذكية بحلول نهاية العام.

ويتوقع الإعلان عن نظام التشغيل التنافسي iOS 15 في 7 يونيو بحدث WWDC.