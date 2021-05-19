علوم وتقنية

سوني تكشف رسميًا عن مواصفات هاتفها Xperia Ace 2
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 21:08 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 22:25 GMT

سوني تكشف رسميًا عن مواصفات هاتفها Xperia Ace 2

كشفت شركة سوني اليابانية، اليوم الأربعاء، النقاب عن هاتف Sony Xperia Ace 2، وطرحته رسميًا في أسواق اليابان. ويأتي هاتف Xperia Ace بشاشة IPS LCD مقاس 5.5 بوصة

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

كشفت شركة سوني اليابانية، اليوم الأربعاء، النقاب عن هاتف Sony Xperia Ace 2، وطرحته رسميًا في أسواق اليابان.

ويأتي هاتف Xperia Ace بشاشة IPS LCD مقاس 5.5 بوصة بدقة HD + مزودة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6، ويدعم الهاتف الاتصال بالشبكات حتى الجيل الرابع، وتبلغ أبعاده 140 × 69 × 8.9 ملم، ويبلغ وزنه 159 جرامًا.

ووفقًا لموقع ”جي إس مارينا“، يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع بكارت ميموري microSD.

وبالنسبة للكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 ومقبس لسماعات الرأس، ومستشعر بصمة على الجانب مدمج في زر التشغيل.

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ويتميز Xperia Ace 2 ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير، وهو مزود بمجموعة شرائح موفرة للطاقة وشاشة صغيرة لإطالة عمر البطارية.

ووحددت سوني سعر الهاتف الذي يتوافر بالألوان: الأبيض، والأسود، والأزرق، في اليابان بـ 22 ألف ين ياباني، أي حوالي 202 دولار.

 

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