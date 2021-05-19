سوني تكشف رسميًا عن مواصفات هاتفها Xperia Ace 2

كشفت شركة سوني اليابانية، اليوم الأربعاء، النقاب عن هاتف Sony Xperia Ace 2، وطرحته رسميًا في أسواق اليابان.

ويأتي هاتف Xperia Ace بشاشة IPS LCD مقاس 5.5 بوصة بدقة HD + مزودة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6، ويدعم الهاتف الاتصال بالشبكات حتى الجيل الرابع، وتبلغ أبعاده 140 × 69 × 8.9 ملم، ويبلغ وزنه 159 جرامًا.

ووفقًا لموقع ”جي إس مارينا“، يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع بكارت ميموري microSD.

وبالنسبة للكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 ومقبس لسماعات الرأس، ومستشعر بصمة على الجانب مدمج في زر التشغيل.

ويتميز Xperia Ace 2 ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير، وهو مزود بمجموعة شرائح موفرة للطاقة وشاشة صغيرة لإطالة عمر البطارية.

ووحددت سوني سعر الهاتف الذي يتوافر بالألوان: الأبيض، والأسود، والأزرق، في اليابان بـ 22 ألف ين ياباني، أي حوالي 202 دولار.