Z Roll.. أول هاتف بشاشة قابلة للدوران من سامسونغ (فيديو)

تقدمت شركة ”سامسونغ“ بطلب لتسجيل علامة تجارية جديدة تسمى Z Roll، ما يشير إلى أن الشركة تطور هاتفًا جديدًا بشاشة تمرير قابلة للدوران تحت اسم Galaxy Z Roll.

ذكر موقع LetsGoDigital التقني، أن عملاق التقنية الكوري الجنوبي قد تقدم بطلب للحصول على العلامة التجارية لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، ويظهر المستند بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام.

في التفاصيل، جاءت العلامة التجارية باسم ”Z Roll“، تحت تصنيف الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، كما شملت الوثيقة المقدمة أنها تدعم أيضًا S-Pen“.

وأوضح التقرير أن كلمة ”Roll“ تعني أن هذا الهاتف الذكي سيحتوي على شاشة قابلة للتمرير، كما تعني ”Z“ أن الجهاز سيصبح جزءًا من سلسلة Galaxy Z.

ومن غير المؤكد حاليًا متى ستصدر سامسونغ Galaxy Z Roll. فيما يتوقع أن يتم إطلاق Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 رسميًا في أواخر آب/أغسطس العام الجاري.

لكن وفقًا لما أكدته الخطط المستقبلية للشركة المصنعة الكورية الجنوبية من خلال عرضها الأخير بحدث Display Week 2021، الذي يتضمن تقديم مفهوم هاتف بشاشة قابلة للتمرير (الدوران)، يمكن أن يأتي الهاتف بشاشة أوليد تبلغ 7.2 بوصة في الوضع الممتد، وهو ما يكفي لتحويل Galaxy Z Roll إلى جهاز لوحي مضغوط، ومن المتوقع إطلاقه أيضًا في موعد لا يتجاوز العام المقبل.

وبالنسبة للتوافق مع ملحق S Pen، يمكن أن يكون هاتف Galaxy Z Roll المستقبلي من سامسونغ هو الخليفة المرجح لسلسلة Galaxy Note، إذا ما استندنا إلى ما جاء بالحدث ذاته.