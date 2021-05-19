"سامسونغ" تكشف رسميا عن أجهزتها المستقبلية القابلة للطي (فيديو وصور)

نشرت شركة ”سامسونغ“ مقطع فيديو كشفت من خلاله عن أجهزتها المستقبلية القابلة للطي، معلنة عن 3 شاشات جديدة قابلة للطي عبر شعارها ”حياة أفضل من خلال سامسونغ أوليد“، بما في ذلك هاتف ذكي قابل للتمرير، وكمبيوتر لوحي كبير قابل للطي، وجهاز كمبيوتر محمول بكاميرا تحت الشاشة.

ويوضح مقطع الفيديو، كيف يمكن لهذه المنتجات الجديدة تحسين حياة المستخدمين، لتصبح أكثر تنوعًا بفضل تقنيات الـ ”الأوليد الجديدة“.

وسلطت مواقع تقنية الضوء على فيديو سامسونغ، موضحة أنه كشف عن نموذج أولي، يعد الأول الذي تقدمه سامسونغ، ويسمى S-foldable عبارة عن جهاز به شاشة يمكن طيها في وضعين، ما يمنح الشاشة ثلاثة أقسام منفصلة، وعند طيها بالكامل يبلغ حجمها 7.2 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الفيديو أيضًا، عن جهاز لوحي بشاشة قابلة للطي مقاس 17 بوصة، يقدم نفسه على أنه مزيج بين الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي، على غرار جهازي ThinkPad X1 Fold من لينوفو وGalaxy Fold2، إلا أنه أكبر.

ويمكن استخدام الجهاز الجديد كجهاز لوحي عند طيه ولابتوب عند فتحه، وهو أمر فريد بالنسبة إلى أي جهاز محمول.

إلى جانب ذلك، تأتي تقنية الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة كأحدث ما قدمته سامسونغ، والتي سيتم استخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشركة.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول المستقبلي من سامسونغ على تصميم خالٍ من الحواف تقريبًا من جميع الجوانب الأربعة وتختفي كاميرته في الجزء العلوي من الشاشة.

ومن بين التحديات الأخرى التي تواجهها سامسونغ، ضمان أن تكون آلياتها للطي قادرة على ضمان طول العمر بشكل مرضٍ، لكن بالنظر إلى التصميمات المختلفة للهاتف الذكي، سيكون هذا عائقًا يصعب التغلب عليه.