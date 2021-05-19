"سامسونغ" تستعد للكشف عن هاتفها الجديد Galaxy A22 4G.. وهذه مواصفاته

تستعد شركة سامسونغ الكورية، للكشف عن هاتفها الجديد ”غالكسي إيه 22 فور جي“.

وسبق أن ظهر هاتف ”غالكسي إيه 22 فور جي“ برقم طراز SM-A226B على منصة Geekbench لاختبار الأداء الشهر الماضي مع معالج Dimensity 700 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 غيغابايت، ونظام تشغيل أندرويد 11.

ووفقا لموقع ”جيه إس مارينا“، ظهر الآن هاتف ”غالكسي إيه 22 فور جي“ أيضا على منصة Geekbench، ما كشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف قبل الإعلان الرسمي.

ويحمل الهاتف رقم الطراز SM-A225F، ويأتي مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 غيغابايت، ونظام تشغيل أندرويد 11 مثل شقيقه الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

في حين يأتي ”غالكسي إيه 22 فور جي“ بمعالج Helio G80، كما أظهرت شهادات اعتماد الهاتف أن الهاتف سيأتي بشاحن بقوة 15 واط.

هذا وكشفت صور مسربة من سامسونغ للهاتف، أن تصميم نسختي الهاتف G 4 وG5، سيكون متماثلا.

وسيحتوي الهاتف على شاشة Infinity-V بدقة Full HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير القريب بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية دقتها 13 ميغابكسل.