علوم وتقنية

"هونر" تكشف رسميا عن هاتف Honer play 5 المخصص للألعاب
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 7:03 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 7:15 GMT

"هونر" تكشف رسميا عن هاتف Honer play 5 المخصص للألعاب

كشفت شركة "هونر" عن هاتفها الجديد المخصص للألعاب "هونر بلاي 5"، والذي يأتي بمعالج Dimensity 800U من ميدياتك. وجاء هاتف "هونر بلاي 5" بشاشة OLED بدقة FHD+ مقاس

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المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

كشفت شركة ”هونر“ عن هاتفها الجديد المخصص للألعاب ”هونر بلاي 5″، والذي يأتي بمعالج Dimensity 800U من ميدياتك.

وجاء هاتف ”هونر بلاي 5“ بشاشة OLED بدقة FHD+ مقاس 6.53 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 60 هيرتز، والتي تدعم التدرج اللوني DCI-P3.

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ويأتي الهاتف مدعوما بمعالج Dimensity 800U من ميدياتك، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، يمكن توسيعها بكارت ذاكرة ”ميموري“.

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ووفقا لموقع ”91 موبايلز“، يتميز هاتف ”هونر بلاي 5″، بكاميرا خلفية رباعية العدسة بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير القريب بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا سيلفي دقتها 16 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف تقنية الاتصال قريب المدى NFC، ويبلغ سمك الجهاز 7.46 ملم، ويزن 179 غرامًا.

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أما بالنسبة للسعر، فيصل سعر ”هونر بلاي 5“ المزود برام 8 غيغابايت وسعة تخزين 128 غيغابايت إلى نحو 326 دولارا، في حين يبلغ سعر النسخة التي تحتوي على 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت 357 دولارا.

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