"هونر" تكشف رسميا عن هاتف Honer play 5 المخصص للألعاب

كشفت شركة ”هونر“ عن هاتفها الجديد المخصص للألعاب ”هونر بلاي 5″، والذي يأتي بمعالج Dimensity 800U من ميدياتك.

وجاء هاتف ”هونر بلاي 5“ بشاشة OLED بدقة FHD+ مقاس 6.53 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 60 هيرتز، والتي تدعم التدرج اللوني DCI-P3.

ويأتي الهاتف مدعوما بمعالج Dimensity 800U من ميدياتك، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، يمكن توسيعها بكارت ذاكرة ”ميموري“.

ووفقا لموقع ”91 موبايلز“، يتميز هاتف ”هونر بلاي 5″، بكاميرا خلفية رباعية العدسة بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير القريب بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا سيلفي دقتها 16 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف تقنية الاتصال قريب المدى NFC، ويبلغ سمك الجهاز 7.46 ملم، ويزن 179 غرامًا.

أما بالنسبة للسعر، فيصل سعر ”هونر بلاي 5“ المزود برام 8 غيغابايت وسعة تخزين 128 غيغابايت إلى نحو 326 دولارا، في حين يبلغ سعر النسخة التي تحتوي على 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت 357 دولارا.