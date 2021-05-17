"شارب" تطلق أول هاتف ذكي بمستشعر 1 بوصة

تواصل شركة ”شارب“ اليابانية إثارة إعجاب عالم الهواتف الذكية بإطلاقها أجهزة فائقة الجودة بقدرات فريدة.

وبعد أن كانت الشركة أول من استثمر في معدل تحديث مرتفع، طرحت Sharp Aquos R6، أول هاتف ذكي بمستشعر 1 بوصة.

وقدمت ”شارب“ هذا الهاتف الذكي الفائق رسميًا فقط في اليابان، فيما لم تكشف عن أي معلومات رسمية حول سعره في السوق.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة اليابانية قد استفادت من شراكتها مع ”لايكا“ الألمانية لتطوير وحدة تصوير مبتكرة، وتحتوي على تفاصيل قادرة على إثارة غيرة العديد من العلامات التجارية الأخرى.

وبناء على الصور الرسمية التي نشرتها الشركة المصنعة، يأتي Sharp Aquos R6 مزودًا بمستشعر CMOS مقاس 1 بوصة، والذي يعد أكبر 5 مرات من سابقه، وفقا للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مزودًا بتقنية ضبط تلقائي للصورة بالليزر، يتيح تركيزًا سريعًا للغاية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما كشفت الشركة اليابانية أيضًا، عن أن العدسة تأتي بتقنية Leica Summicron المكونة من 7 عناصر، والقادرة على التقاط صور كبيرة الحجم بدقة عالية، ويأتي المستشعر الرئيس بدقة 20 ميجابيكسل مصحوبًا بمستشعر ToF وفلاش LED.

وفيما يتعلق بالأمان ابتكرت ”شارب“ أيضًا مستشعرا قارئا لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، أكبر 11 مرة من المستشعرات التقليدية، ويدعم هذا المستشعر الجديد – Qualcomm 3D Sonic Max- القفل بإصبعين، ما يتيح مستوى أمان أعلى.

وتستخدم ”شارب“ معالج Snapdragon 888، ويباع الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.67 بوصة بدقة 1260 × 2730 بكسل، تتيح معدل تحديث ديناميكي 240 هرتز.

إلى جانب ذلك، يعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وهيكل مقاوم للماء والغبار، وسيتوفر الهاتف باليابان في يونيو القادم وسيتم الإعلان عن سعره لاحقًا.