"Honor 50" أول هاتف من هواوي مزود بمعالج "Snapdragon 775G"

كشفت تقارير تقنية صينية أن هاتف ”Honor 50“ سيكون أول هاتف مزود بمعالج ”Snapdragon 775G“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية.

ويعتبر تزويد الجهاز بمعالج من شركة ”كوالكوم“ علامة على أنه من المرجح أن يأتي بخدمات ”غوغل“ التي أوقفت تعاملها مع شركة ”هواوي“ الصينية في أعقاب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة في الصين، وكانت تعتبر ”هونر“ أحد فروع هواوي قبل بيعها لتحالف من 40 شركة يضم وكلاء وموزعين وشركات أخرى.

ومن المقرر أن يكون الهاتف هو الجهاز الأرخص سعرًا في سلسلة Honor 50 التي تضم ”Honor 50 Pro“ و ”Honor 50 Pro +“ سيأتيان بمعالج ”Snapdragon 888“.

وبالرغم من ذلك، فإن تاريخ الإصدار غير معروف حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عنه في حزيران/ يونيو ويبدأ بيعه في تموز/ يوليو.

كانت التقارير السابقة كشفت أن جهاز ”Honor 50“ يشبه هاتف ”Huawei nova8 Pro“، إذ يأتي بإطار كاميرا على شكل حبة تحتوي على كاميرا رئيسة واحدة في الحلقة العلوية وكاميرتين أخريين في الحلقة السفلية.

ومن المرجح أن يأتي إصدار ”Honor 50“ بشاشة ”AMOLED“ مقاس 6.79 بوصة مع تحديث 120 هرتز وبطارية 4400 مللي أمبير وكاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 1 ميغابكسل.