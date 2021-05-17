"سامسونغ" تكشف رسميا عن شاشة "S-Foldable" القابلة للطي

أعلنت شركتا ”سامسونغ“ و“إل جي“، وهما من أكبر صانعي شاشات العرض في العالم، عرض أحدث ابتكاراتهما خلال فعاليات معرض (SID) 2021 الذي سيعقد بعد أسبوع من الآن.

ويمكن أن تمهد لوحات العرض المبتكرة التي ستعلن عنها عملاقة التكنولوجيا الأسبوع المقبل الطريق للجيل القادم من الهواتف الذكية القابلة للطي، كما أكدت سامسونغ أنها ستكشف عن شاشة ”S-Foldable“ المتعددة الطيات.

وستعرض شركة سامسونغ، الرائدة في هذه الفئة، شاشة بقياس 7.2 بوصة تدعم الأنماط المتعددة الطيات، بحيث يمكن استخدام الجهاز كهاتف ذكي عند طيه وكجهاز لوحي عند فتحه.

ومن المتوقع أن يتم استخدام الشاشة، التي يطلق عليها حاليا ”S-Foldable“، في الهاتف الذكي القادم للشركة ”galaxy fold 3“.

ومن المتوقع أيضا أن يعرض العملاق الكوري الجنوبي لوحة قابلة للطي بقياس 17 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4: 3، ما يجعل الجهاز يعمل كجهاز لوحي عند طيه ويقدم شاشة تشبه الكمبيوتر عند فتحه.

من ناحية أخرى، تستعد شركة ”إل جي“ أيضا لعرض لوحة تلفزيون ”OLED“ بقياس 83 بوصة مع كفاءة إضاءة محسنة، وستعرض أيضا شاشة ”OLED“ ذات صوت سينمائي قابل للانحناء بقياس 48 بوصة يمكنها الاهتزاز وإنشاء صوت دون استخدام مكبرات الصوت.

ومن المتوقع أن تعرض ”إل جي“ لوحات العرض الشفافة والقابلة للدوران في هذا الحدث، إلى جانب منتجات شاشات ”OLED“ للسيارات.

وستعرض سامسونغ تقنية الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة بالإضافة إلى شاشة قابلة للانزلاق يمكن للمستخدمين تمديدها جانبيا.