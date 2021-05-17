تعرف على مواصفات Galaxy A22 5G أرخص هواتف الجيل الخامس

كشفت تقارير تقنية جديدة التفاصيل الكاملة لهاتف Galaxy A22 5G القادم والذي يقدم العديد من المواصفات الفائقة بسعر اقتصادي.

بالنسبة للتصميم، يحتوي الهاتف على السمات المميزة المعتادة لهواتف سامسونغ مع حواف أكثر سُمكا قليلا حول قاعدة الشاشة، وشق مركزي على شكل دمعة مخصص للكاميرا الأمامية.

وفي الخلف، يمتلك الهاتف إطارا مربعا يضم ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل و5 ميغابكسل و2 ميغابكسل، مع شاشة LCD 6.4 بوصة بدلا من شاشة AMOLED في طراز G4.

وتخطط شركة سامسونغ الكورية لإصدار الهاتف بعدد من ألوان الباستيل، ويمتلك الهاتف بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 15 وات.

وتخلت الشركة في هذا الجهاز عن معالجات Qualcomm واستخدمت رقائق MediaTek، إذ يأتي إصدارG 5 من الجهاز بشرائح Dimensity 700، بينما يأتي طرازG 4 بشريحة Helio G80.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة إصدارG 5 بسعر أقل من 200 دولار هذا الصيف، إذ أشارت التقارير السابقة إلى أن الرائد الجديد Galaxy A22 5G سيكون أرخص هواتف الجيل الخامس من شركة ”سامسونغ“.