قبل أيام من إطلاقه .. تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف OPPO Reno 6

من المتوقع أن تطلق شركة ”أوبو“ الصينية، سلسلة Reno 6، التي تتضمن 3 طرز جديدة، هي Reno 6 وReno 6 Pro وReno 6 Pro + الشهر الجاري.

ووفق موقع ”غيسمارينا“، ظهر تسريب لمواصفات الهاتف بقاعدة بيانات TEENA، كشفت بعض المعلومات حوله قبل تاريخ الإطلاق، وكانت معلومات قد ظهرت أيضا للهاتفين Reno 6 Pro وReno 6 Pro + في نفس القاعدة من قبل.

وبحسب التسريبات، سيكون لـ OPPO Reno 6 أبعاد 156.8 × 72.1 × 7.59 مم. وسيتم تزويده بشاشة بحجم 6.43 بوصة، وستبلغ سعة البطارية 4200 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بسعة 65 واط. وسيتم تثبيت نظام أندرويد 11 مسبقا.

وكشفت التقارير أن Reno 6 سيتم تجهيزه بمعالج Dimensity 900، وهو نسخة محسنة من Dimensity 820، من ميدياتك، بالإضافة إلى ذلك، كشفت TEENA أيضا عن بعض المعلومات حول الثنائي Reno 6 Pro وReno 6 Pro +.

وسيتم تجهيز الثنائي بشاشة أموليد مقاس 6.55 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وسعة البطارية 4500 مللي أمبير. مثل Reno 6، سيتم تثبيت نظام التشغيل أندرويد 11، لهذا الثنائي عند بيعه مسبقا.

وحسب موقع Digital Chat Station الشهير، سيصل OPPO Reno6 Pro + بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (Sony IMX766)، مصحوبة بـ 3 مستشعرات أخرى، وعدسة فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة مكبرة بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابكسل للعمق.

ولم تعلن ”أوبو“ عن تاريخ الإطلاق الرسمي لسلسلة Reno 6، لكن المعلومات المسربة تكشف أنه سيتم إطلاق خط إنتاج Reno 6 بتاريخ 22 مايو الجاري، في السوق الصينية.