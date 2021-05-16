سامسونغ تدخل على خط العملات المشفرة بتحديث على هواتف غلاكسي الذكية

أعلنت شركة ”سامسونغ“ رسميا أن مستخدمي منصة ”بلوكتشين“ سيكونون قادرين على إدارة وتبادل الأصول الافتراضية من محافظ الطرف الثالث على هواتف Galaxy الذكية، وفقاً لموقع ”ذا كوين ريبابليك“ المعني بشأن العملات المشفرة.

وبدأت مزيد من الصناعات تتبنى العملة المشفرة كخدمة دفع مشروعة، لذلك من المرجح أن تدمج المزيد من شركات الهواتف الذكية هذه التقنية التي ستجعل من السهل على المستخدمين الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتداولها، وفقا لخبراء.

وكان العملاق الكوري الجنوبي قد أعلن عن التحديث الجديد، وأوضح كيف ستتمكن الآن أجهزة الهاتف المحمول من سلسلة غلاكسي المزودة بنظام التشغيل أندوريد 9 أو أحدث، من دعم محافظ العملات المشفرة مثل Ledger Nano S وLedger Nano X.

وقالت ”سامسونغ“ إنه سيكون بمقدور المستخدمين الذين لديهم عملات مشفرة في محافظ التخزين البارد، القدرة على استيرادها إلى Samsung Blockchain Wallet، التي تستخدم برامج تسمح لهم بإدارة محفظتهم.

لكن ”سامسونغ“ ليست أول شركة تقدم هذا النوع من الخدمات، ففي عام 2019، أطلقت ”إتش تي سي“ التايوانية هاتف Exodus 1، وهو الأول الذي يعمل ”كهاتف بلوكتشين“. وعلى عكس محفظة ”بلوكتشين“ من ”سامسونغ“، فإن هاتفExodus 1 لديه محفظة تشفير خاصة به تسمى Zion.

وسمحت محفظة Samsung Blockchain بالفعل بتخزين البيتكوين وعملات مشفرة أخرى منذ إطلاق هاتف Galaxy S10 عام 2019، ومع ذلك، يهدف التحديث الجديد إلى تسهيل نقل العملات من جهاز مخصص إلى هاتف ذكي متوافق، عبر اتصال بلوتوث أو منفذ USB.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت شركات مدفوعات إلكترونية مثل ”فيزا“ و“ماستر كارد“ بالفعل في معالجة المدفوعات بالعملات الرقمية، ما يمثل تطورا آخر للنظام المالي التقليدي لصالح الأصول الرقمية.