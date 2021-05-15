تقرير: "سامسونغ" تعمل على تطوير شاشة AMOLED بكثافة تبلغ 1000 بكسل لكل بوصة

تعد ”سامسونغ“ شركة رائدة عالميًا عندما يتعلق الأمر بالشاشات، وذلك للعديد من المنتجات الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون الذكية. وبشكل خاص للهواتف الذكية.

وتعمل الشركة الكورية الجنوبية على شاشة أموليد من الجيل التالي للهواتف الذكية بكثافة غير مسبوقة (1000 نقطة في البوصة)، من المفترض أن تصل في غضون عامين، بحسب تقرير نشره موقع ”جيزتاشينا“.

ومع هذه التقنية القادرة على دعم طلبات معينة، يمكن أن تصل الجودة المرئية لبعض الهواتف الذكية إلى مستويات كبيرة.

وفي الوقت الحالي، هناك حديث عن وصول محتمل لهذه الشاشات لعام 2024، على الأقل على مستوى الإنتاج الضخم.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تعتمد سامسونغ في صنع شاشتها الجديدة على تقنية TFT (الكريستال السائل)، التي تتيح الوصول إلى كثافات لم يسبق لها مثيل لهذا النوع من الأجهزة.

لذا ستكون الشاشة أموليد بالضرورة وليست اوليد، وستكون أيضًا أسرع ”10 مرات“ من تلك الموجودة في السوق، كما أنها ستعد غير مكلفة في إنتاجها وبالتالي يمكن أن تصل إلى جميع الهواتف الذكية.

ومن الناحية النظرية، ستكون الشاشة مثالية لسماعات رأس الواقع الافتراضي.