الكشف عن مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 8 2021

تستعد شركة شاومي الصينية لطرح هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Redmi Note 10، وهو ريدمي نوت 8 2021- Redmi Note 8 2021، الذي من المتوقع أن يكون نسخة محدثة من ريدمي نوت 8.

وظهر هاتف شاومي جديد برقم الطراز M1908C3JGG في قاعدة بيانات موقع اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وكشفت التسريبات لأول مرة عن مواصفات الهاتف وأنه سيأتي مزودا بمعالج Dimensity 900.

ووفقا لموقع ”نوتبوك تشيك“، تهدف شاومي لإطلاق الهاتف الجديد في أسواق محدودة مثل الأسواق العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وزودت شاومي هاتف ريدمي نوت 8 2021 بشاشة IPS LCD ذات معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على نتوء على شكل قطرة الماء.

وفي حين لم يتضح بعد حجم شاشة هاتف ريدمي نوت 8 2021، تشير التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بمعالج رسوميات Helio G85 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 64/128 غيغابايت.

وفي حين لم تتوفر بعد كل التفاصيل بشأن الكاميرا الأمامية لهاتف شاومي ريدمي نوت 8 2021، فإن من المتوقع أن تشمل الكاميرا الخلفية عدسة أساسية بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية واسعة جدا وعدسة عمق، فضلاً عن بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة MIUI 12.5.