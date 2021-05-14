"إتش بي" تكشف النقاب عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول

أزاحت شركة ”إتش بي“ الأمريكية، الستار عن ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة في سلسلة ”ZBook“.

وصممت أجهزة الكمبيوتر المحمولة بشكل عصري ولعدة أغراض؛ وتشمل إصدارت إتش بي الجديدة: ”ZBook Studio G8″ و“Power G8″ و“Fury G8“.

وتأتي أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة من إتش بي مزودة بقدرات معالجة محسنة بشكل عام، كما تنطلق بمعالجات إنتل الجديدة من الجيل الحادي عشر، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات ”NVIDIA RTX A5000“.

وتتميز شاشة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من إتش بي أيضا بمعدلات تحديث عالية وجودة ألوان رائعة، ويحتوي الكمبيوتر المحمول ”HP ZBook Studio G8“ على شاشة ”DreamColor“ بحجم 15.6 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، ولوحة مفاتيح RGB.

كما يتضمن جهاز ”Studio“ مزيدا من الاختيارات في كارت الشاشة، حيث تقدم إتش بي الجهاز بكروت ”NVIDIA RTX A5000“ أو 3080، مع معالج ”Intel Core i9“ المتميز.

وسيتوفر الكمبيوتر المحمول في عدد قليل من البلدان المختارة، اعتبارا من يوليو 2021.

بينما يأتي الكمبيوتر المحمول ”ZBook Power G8“ مزودا بشهادة ”ISV“، ومجموعة ”HP Security Suite“، وتقنية التتبع ”Tile“.

كما يتوفر الجهاز بمعالجات ”Intel“ المتميزة الحالية مع دعم ”PCIe Gen 4″، وسعة تخزين تصل حتى 64 غيغابايت، ووحدات معالجة الرسومات ”NVIDIA RTX A2000“.

ويتوفر جهاز ”ZBook Fury G8“ المحمول مع معالجات ”Intel Core i9″ و“11th Gen Xeon“ وسعة تخزين تصل حتى 128 غيغابايت، ووحدة معالجة الرسومات ”NVIDIA RTX A5000″، وبعض التحسينات الأخرى.

كما يحتوي الكمبيوتر المحمول على معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، وهو تصنيف لائق، بالإضافة إلى ذلك، يأتي هيكل الجهاز من الألومنيوم عالي الجودة.

مثل ”Studio G8 وPower G8″، سيكون ”ZBook Fury G8“ متاحا في بلدان محددة، اعتبارا من يوليو 2021.

وتتضمن المنافذ في الأجهزة مقبسا للسماعات، ومنفذ ”USB-A“، واثنين من منافذ ”Thunderbol“، ومنفذ ”HDMI“، و“Mini DisplayPort“.

يذكر أن إتش بي لم تكشف عن سعر الإصدارات الجديدة، إلا أن الشركة تؤكد على أن ”ZBook Power“ سيكون الإصدار الأقل تكلفة من محطات العمل.