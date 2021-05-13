سامسونغ تصدم مستخدميها.. هاتف Galaxy S21 FE الجديد يفتقد لمزايا مهمة

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE لهذا العام، بعد الشعبية الكبيرة التي نالتها الإصدارات الاقتصادية السابقة مثل غالكسي إس 20 وغالكسي إس 20 بلس، واللذان كلف كلاهما حوالي 200 دولار و 300 دولار، ولكن يبدو أن سامسونغ قد صدمت مستخدميها بالاستغناء عن بعض المميزات المهمة في الهاتف الجديد.

معدل التحديث الثابت

بما أن هاتف غالكسي S20 FE، أتى بتحديث يبلغ 120 هرتز، فمن المتوقع ألا تخفض سامسونغ معدل التحديث إلى 90 هرتز في الهاتف الجديد، ولكنها قد تعتمد شاشة بمعدل تحديث ثابت عند 60 هرتز أو 120 هرتز بدلاً من استخدام تقنية معدل التحديث المتغيّر حسب المعروض على الشاشة والتي يمكن تشغيلها عند 48 هرتز و 60 هرتز و 96 هرتز و 120 هرتز على جالكسي 21S و+ 21S.

وفي حين ستساعد هذه الخطوة على تخفيض سعر الهاتف إلا أن بعض المستخدمين سيفتقدونها.

عدسة تليفوتو

وفقا لموقع ”سامسونغ موبايل“، من المتوقع أن تستخدم سامسونغ عدسة تليفوتو 8 ميغابكسل فقط بدلاً والتي أثبتت جدارتها في هاتف غالكسي S20 FE، بدلا من استخدام كاميرا بدقة 64 ميغابكسل، ولكن هذا سيحرم المستخدمين من خاصية تسجيل الفيديو بدقة K8.

كاميرا سيلفي منخفضة الجودة

تفيد التقارير بأن غالكسي S21 FE سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وهي أقرب إلى ما يحصل عليه العملاء في هواتف الفئة المتوسطة لأن المواصفات الأخرى للعدسة الأساسية لن تكون عالية جدا.

بطاقة الذاكرة الخارجية

تعتبر أبرز ميزة قدمتها سامسونغ بالفعل في سلسلة غالكسي S21 بالكامل هي دعم توسيع الذاكرة الخارجية من خلال كارت الميموري microSD، ولكن يبدو أن هاتف S21 FE الجديد سيستغني عن فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية مما سيحد العملاء على استخدام سعة التخزين الداخلية في الهاتف فقط.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

يأتي كل من غالكسي S20 وS20+ بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 غيغابايت، سواء لطراز التخزين 128 غيغابايت أو طراز 256 غيغابايت، ولكن S21 FE سيأتي برام اقل، حيث سيكون الطراز الأقل مدعوما بـ 6 غيغابايت رام في حين ستكون النسخة الأعلى مدعومة بـ8 غيغابايت، الأمر الذي سيؤثر على سرعة الهاتف وقدرته على تشغيل الألعاب.