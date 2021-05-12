فيفو تكشف رسميا عن هاتفها الجديد Vivo Y12s

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها الجديد 2021 Vivo Y12s رسميا اليوم الأربعاء، وهو نسخة محدثة من سلفه Vivo Y12s الذي أطلقته الشركة في شهر نوفمبر 2020.

ويأتي هاتف vivo Y12s 2021 بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD + تبلغ 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 60 هيرتز، ونسبة عرض تبلغ 20:9.

ووفقا لموقع ”جيه إس مارينا“، دعمت شركة فيفو هاتف vivo Y12s 2021 بمعالج Snapdragon 439 ثماني النواة بتردد 1.95 غيغاهرتز وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة FuntouchOS 11، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعر بدقة 13 ميجابكسل وآخر بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل على شكل قطرة.

ويدعم vivo Y12s 2021 تشغيل بطاقتي SIM وشبكة الواي فاي بترددات Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac وتقنية البلوتوث Bluetooth v4.2 وGPS، ويتميز بمقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ للكارت الميموري.

أما بالنسبة للبطارية فيأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

ويأتي فيفو vivo Y12s 2021 باللونين الأزرق والأسود، وبأبعاد 164.41 × 76.32 × 8.4 ملم ويزن 191 جراما، ويبلغ سعره 142 دولارا أمريكيا.