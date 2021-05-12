"سامسونغ" تنسحب من المؤتمر العالمي للهواتف الذكية في برشلونة

أعلنت شركة ”سامسونغ“، انسحابها، وعدم مشاركتها بالمؤتمر العالمي للهواتف الذكية (MWC) لعام 2021، المزمع تنظيمه في برشلونة في إسبانيا، بعد تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر وهو أكبر معرض تقني في العالم بين، 28 حزيران/يونيو، والأول من تموز/يوليو 2021، حيث من المتوقع أن يحضر الحدث حوالي 50 ألف زائر.

ويرجع سبب غياب ”سامسونغ“ عن الحدث إلى أزمة جائحة فيروس كورونا غير المنتهية، وكما ورد:“لا يريد عملاق التقنية الكوري الجنوبي المخاطرة بالمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وكتبت“ سامسونغ“ في بيان نقلًا عن ”GizChina“، اليوم الأربعاء:“صحة وسلامة موظفينا، وشركائنا، وعملائنا، على رأس أولويتنا، لذلك قررنا الانسحاب من MWC هذا العام“.

وأضافت:“نأمل المشاركة بشكل مباشر، ومواصلة التعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA (الجهة المنظمة للحدث) لمشاركة تجاربنا الجديدة“.

وبصرف النظر عن مخاوف المشاركين، اتخذت ”GSMA“ أيضًا عددًا من الاحتياطات، ونفذت بروتوكولًا صحيًا سيتم تطبيقه أثناء الحدث.

ويشترط على المشاركين المؤتمر أن تكون نتيجة اختبارهم لفحص كورونا سلبية قبل الوصول إلى الحدث، كما يجب عليهم أيضًا إعادة الاختبار كل 3 أيام.

ولم تنسحب ”سامسونغ“ وحدها من حضور هذا المؤتمر، فقد سبقتها في ذلك كل من:“سوني“، و“نوكيا“، و“غوغل“، و“إريكسون“، وبالإضافة إلى ذلك، ستغيب عن هذا الحدث شركات، مثل:“بريتش تيليكوم“، و“فيسبوك“، و“أوراكل“.

ونظرًا للعدد المتزايد من الشركات التي أعلنت انسحابها، فإنه من الممكن أن تقرر ”GSMA“ تأجيل أو إلغاء هذا الحدث العام مرة أخرى.