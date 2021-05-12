"شاومي" تطرح "Mi 11 Ultra" في 20 مايو

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“، لطرح هاتف ”Mi 11 Ultra“ في 20 أيار/مايو الجاري.

وسيتم طرح رائد هواتف الشركة ”Mi 11 Ultra“ للبيع في متجرها الرسمي عبر الإنترنت بألمانيا، حيث سيتم تقديمه مع شحن لاسلكي مجاني بقوة ”80 واط“، يمكنه شحن الهاتف بقوة ”67 واط“.

وإلى جانب ”Mi 11 Ultra“، تستعد ”شاومي“ أيضا لطرح المزيد من الأجهزة في ألمانيا.

وسيطرح هاتف ”Mi 11i“ للبيع اليوم الأربعاء، مقابل 649.90 يورو (789.07 دولار)، كما ستطرح الشركة أيضا هاتف ”Redmi Note 10S“ في نفس التاريخ والوقت، والذي سيبلغ سعره 249.90 يورو (303.41 دولار).

وأخيرًا، من المقرر إطلاق ”Redmi Note 10 5G“ اليوم، بسعر 199.90 يورو (242.71 دولار ) في أول 48 ساعة، وبعد ذلك سيصل السعر العادي إلى 229.90 يورو (279.13 دولار).

ويتميز هاتف ”Mi 11 Ultra“ بشاشة ”E4 AMOLED“ بحجم 6.7 بوصة وجودة عرض ”QHD“ بلس، كما يدعم طبقة حماية من ”Gorilla Glass Victus“، وتقنية ”Dolby Vision“.

وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ”Snapdragon 888″، حيث يأتي بشاشتين، وإعدادات كاميرا ثلاثية، مع مستشعر ”GN2“ رئيسي من سامسونغ بدقة 50 ميغابيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة 48 ميغابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية أيضا بدقة 48 ميغابيكسل مع زووم 10x ، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل.

وسيحتوى ”Mi 11 Ultra“ على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي بقوة ”67 واط“ بالإضافة إلى الشحن السلكي بقوة ”67 واط“، وشحن لا سلكي السريع أيضا بنفس المعدل، والشحن العكسى 10 واط، كما يتوفر الهاتف باللونين، الأبيض والأسود.