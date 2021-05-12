علوم وتقنية

شاومي تطور كاميرا دوارة أسفل شاشة الهاتف
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 7:08 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 8:25 GMT

شاومي تطور كاميرا دوارة أسفل شاشة الهاتف

تعمل شركة شاومي الصينية على تطوير تقنية تصوير جديدة قد تمنحها الأفضلية في المنافسة مع الشركات الأخرى، إذ أظهرت براءة اختراع جديدة تطوير الشركة لكاميرا دوارة

+A -A
المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

تعمل شركة شاومي الصينية على تطوير تقنية تصوير جديدة قد تمنحها الأفضلية في المنافسة مع الشركات الأخرى، إذ أظهرت براءة اختراع جديدة تطوير الشركة لكاميرا دوارة أسفل الشاشة.

قدمت شاومي في فبراير 2020 براءة اختراع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي توضح بالتفصيل كيف تخطط الشركة لدمج كاميرا دوارة داخليًا في هاتف من هواتفها.

2021-05-222

وفقا لموقع ”جيزموتشاينا“، يتميز هاتف شاومي الحاصل على براءة الاختراع المثيرة، بكاميرا أمامية تحت الشاشة، والتي أتقنت شاومي تطويرها ومن المتوقع أن تطلق أول هاتف مزود بكاميرا تحت الشاشة هذا العام.

ومع ذلك، تشير براءة الاختراع الجديدة إلى تكنولوجيا أحدث، إذ يمكن أن تدور الكاميرا الموضوعة أسفل الشاشة ليتم استخدامها ككاميرا خلفية وأمامية في الوقت ذاته.

2021-05-2222

ستأتي الكاميرا الأماميّة للهاتف في الجزء الخلفي من الشاشة، إذ يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، ويمكن تدوير كاميرا من الكاميرات الخلفية لتتحول إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي والفيديوهات، وتبقى العدسات الأخرى ثابتة في مكانها.

وعند تنشيط الكاميرا الأمامية، سيتم تدوير الكاميرا داخليا، وبعد ذلك سيتم تعطيل جزء العرض حول وحدة الكاميرا للسماح بدخول إضاءة محيطة كافية.

2021-05-22-3

وفضلا عن ذلك، ذكرت براءة الاختراع أن الهاتف سيشتمل على نظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر قادر على التركيز بسرعة وبدقة حتى في ظروف الإضاءة السيئة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play