"لينوفو" تعلن موعد طرح جهاز Lenovo YOGA Pad Pro اللوحي وهذه مواصفاته

كشفت شركة لينوفو، أكبر شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر في العالم، اليوم، عن تاريخ إطلاق جهاز Lenovo YOGA Pad Pro اللوحي، في 24 أيار مايو الجاري، كما استعرضت الشركة أهم مميزات ومواصفات الجهاز.

وجهاز Lenovo YOGA Pad Pro القادم هو جهاز لوحي يعمل بنظام Android، ومن المتوقع أن يكون مصحوبا بجهاز لوحي متوسط المدى يسمى Lenovo Xiaoxin Pad Plus وكمبيوتر لوحي آخر متميز يسمى Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021، سيتم إطلاقهما في نفس اليوم.

وقبل يومين، نشر حساب Lenovo YOGA الرسمي إعلانا تشويقيا لجهاز YOGA Pad Pro على موقع ويبو الصيني، وسلط الضوء على شاشة الجهاز اللوحي.

وتأتي شاشة YOGA Pad Pro بحواف رقيقة للغاية من جميع الجوانب، مع إطار ضيق جدا؛ مما يمنحه نسبة شاشة إلى هيكل عالية.

كما تحتوي الشاشة على كاميرا سيلفي موجودة في اتجاه أفقي، ومناسبة تماما للدردشة المرئية.

وستأتي بدقة عالية تبلغ 2.5 كيلو بايت ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، وسيأتي الجهاز اللوحي أيضا بأربعة مكبرات صوت متناظرة مصممة خصيصا لمنح المستخدمين تجربة صوتية ومرئية رائعة.

وتُظهر الصورة التشويقية أن جهاز YOGA Pad Pro اللوحي سيتبنى تصميما مختلفا عن الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية العادية الموجودة كبيرة الحجم، حيث يأتي الجهاز بتصميم أنيق ومميز، ويحزم حاملا محمولا في الجزء السفلي يمكن استخدامه لتركيب الجهاز اللوحي بشكل عمودي على سطح المكتب.

ومن المتوقع أيضا أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 870 الرائد، وسوف يدعم إدخال HDMI الذي سيسمح للمستخدمين بتوصيله بشاشة أكبر.