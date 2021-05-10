"هونر" تعلن إطلاق سلسلة "Honor Play 5" في الـ18 من مايو

كشفت شركة ”هونر“ الصينية أخيرًا، عن موعد إطلاق سلسلة ”Honor Play 5″، يوم الـ18 من شهر أيار/مايو الجاري.

وأظهر ملصق تشويقي للعلامة التجارية الصينية نشره موقع ”ويبو“، أن الثلاثاء المُقبل، سيرى الهاتف النور، الذي سيأتي بأربع كاميرات في الخلف، مع نتوءة للكاميرا الأمامية وشاشة ”OLED“.

ومن الأرجح أن تحتوى السلسة القادمة على هاتفين، وهما: ”Honor Play 5“ و“Honor Play 5 Lite“، وسيحتوي كلا الجهازين على كاميرا رباعية بدقة 64 ميغابكسل في الخلف، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر بدقة 2 ميغابيكسل.

في حين سيحتوي هاتف ”Honor Play 5″، على شاشة ”OLED“ مقاس 6.53 بوصة بدقة ”Full HD +“، وسيتم تشغيله بواسطة معالج ”Dimensity 800U“، وسيأتي الهاتف بتصميم فائق النحافة؛ إذ سيبلغ سمكه 7.46 ملم، وبوزن إجمالي 179 غرامًا.

ومن المقرر أن يحمل هاتف ”Honor Play 5“ بطارية تبلغ 3800 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، ومن المتوقع أن تقدم ”هونر“ هذا الإصدار في فئة الهواتف المتوسطة، مع ترقية في المواصفات.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت ”هونر“ هاتف ”Honor Play 5T“ مزودًا بمعالج من إنتاج شركة ”ميدياتك“ من نوع ”Helio P35″، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية ”micro SD“، وبسعر 1299 يوان ما يُعادل نحو 200 دولار أمريكي مع بطارية كبيرة مدمجة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.