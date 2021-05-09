هل يتفوق هاتف OPPO K9 5G على Mi 11 Lite 5G؟

يعتبر جهازا OPPO K9 5G و Xiaomi Mi 11 Lite 5G أقوى هاتفين متوسطي المدى تم إصدارهما في 2021 مع شرائح Qualcomm.

ويعمل كلا الهاتفين بواسطة معالج Snapdragon 700 لهذا السبب هما أفضل الخيارات لأولئك الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ وبسعر مناسب، إضافة لاتصال G5.

وفي هذا التقرير سنقدم لكم مقارنة تفصيلية بالمواصفات لتسليط الضوء على الاختلافات بين كل جهاز، وأيهما يقدم أعلى قيمة مقابل المال.

التصميم

يتمتع هاتف OPPO K9 5G بتصميم أكثر إحكاما وهي ميزة مهمة للغاية لأولئك الذين يريدون جهازًا سهل الاستخدام بيد واحدة ويمكن الاحتفاظ به في الجيب، لكن Xiaomi Mi 11 Lite 5G أرق وأخف وزنًا؛ علاوة على ذلك، له ظهر زجاجي مما يجعل هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G أكثر جاذبية إلى حد ما، إلى جانب حماية Gorilla Glass 6 وشهادة IP53 التي تجعله مقاومًا للرذاذ ومقاومًا للغبار، هذا هو السبب في فوز Xiaomi Mi 11 Lite 5G من ناحية التصميم.

الشاشة

يتمتع Xiaomi Mi 11 Lite 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة، ومعدل تحديث 90 هيرتز، قادرة على عرض ما يصل إلى مليار لون وتتميز أيضًا بشهادة HDR10 + التي تتيح جودة صورة أفضل على منصات البث.

مع Xiaomi Mi 11 Lite 5G ، يمكنك أيضًا الحصول على سطوع أعلى، سطوع نموذجي 500 شمعة في المتر المربع وسطوع يصل إلى 800 شمعة في المتر المربع.

لسوء الحظ، على الرغم من وجود لوحة AMOLED، فإن هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G لا يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، بينما يحتوى هاتف OPPO K9 5G عليه.

المعالج

إذا كنت بحاجة إلى أفضل معالج، فعليك اختيار Xiaomi Mi 11 Lite 5G دون التفكير مرتين، يحتوي على Snapdragon 780G أكثر قوة، بينما يعمل OPPO K9 5G بواسطة معالج Snapdragon 768G وهو في الواقع ترقية لـ Snapdragon 765G.

علاوة على ذلك، يتم تشغيل هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G بواجهة مستخدم MIUI 12 استنادًا إلى Android 11، بينما يعمل OPPO K9 5G بواجهة ColorOS 11.1 استنادًا إلى Android 11.

الكاميرا

عند الحديث عن الكاميرا الخلفية، يتشابه كل من Xiaomi Mi 11 Lite 5G و OPPO K9 5G في العديد من المواصفات، كلاهما مزود بكاميرا رئيسة بدقة 64 ميغابكسل، لكن OPPO K9 5G لديه فتحة بؤرية f / 1.7 أكثر إشراقًا والتي من شأنها أن تسمح بالتقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

من ناحية أخرى، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G على كاميرا ماكرو أفضل بدقة 5 ميغابكسل، ومستشعرات فائقة الدقة بدقة 8 ميغابكسل، لكن هاتف OPPO K9 5G يفوز بمقارنة بالكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميغابكسل.

البطارية

يحتوي OPPO K9 5G على بطارية أكبر قليلاً بسعة 4300 مللي أمبير وقد توفر عمرًا أطول للبطارية ليس فقط بسبب السعة لكن أيضًا بسبب صغر حجم شاشته.

ومع ذلك، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G على معالج يرتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر مع استهلاك أقل للطاقة، وبالتالي فإن السعة الأكبر لـ OPPO K9 5G لا تعني بالضرورة أنه سيستمر دائمًا أكثر من Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

لكن الاختلاف الحقيقي بين جوانب بطارية هذه الهواتف هو سرعة الشحن: يتميز OPPO K9 5G بدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط، بينما يدعم Xiaomi Mi 11 Lite 5G الشحن السريع بقوة 33 واط.

السعر

يبدأ سعر Xiaomi Mi 11 Lite 5G من نحو 289 يورو / 352 دولارًا في الصين، بينما تبلغ تكلفة OPPO K9 5G (260 يورو / 316 دولارًا).

بينما يوفر OPPO K9 5G سرعات شحن أسرع وكاميرا أمامية أفضل، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G على معالج أقوى متفوق وشاشة أفضل، لهذا يفوز هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 5G في هذه المقارنة، بتكلفة ليست كبيرة مع نظيره OPPO K9 5G.