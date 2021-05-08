"شاومي" تستعد لطرح جهاز "Xiaomi Mi Pad 5" اللوحي.. وهذه مواصفاته

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ لطرح جهاز ”Xiaomi Mi Pad 5“ اللوحي رسميا، في شهر يوليو/المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، تم اعتماد جهاز ”Xiaomi Mi Pad 5“ القادم ليأتي بسعة بطارية تبلغ 8520 مللي أمبير في الساعة.

وتنافس تشكيلة أجهزة ”Mi Pad“ اللوحية من ”شاومي“ أجهزة ”iPad“ من شركة أبل، و“Galaxy Tab“ من ”سامسونغ“، و“MediaPad“ من ”هواوي“.

وأثيرت بعض الشائعات بأن العملاق الصيني ”شاومي“ ستطلق نسختين راقيتين من تشكيلة أجهزة ”Mi Pad“، وهما ”Mi Pad 5“ و ”Mi Pad 5 Pro“، لكن يزعم أن هناك نموذجا ثالثا قد يتم إطلاقه.

وسيحتوي جهاز Mi Pad 5 على شاشة LCD مقاس 10.95 بوصة بدقة 2 K ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، بينما قد يحصل طراز Pro على شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز.

وسيتم تشغيل جهاز ”Mi Pad 5“ بواسطة معالج ”Snapdragon 870″، بينما سيعمل ”Mi Pad 5 Pro“ بواسطة معالج ”Dimensity 1200“ من ميدياتك.

وبالنسبة للتصميم، توضح الصور المرفقة، أن جهاز ”Mi Pad 5“ سيأتي بوحدة كاميرا مربعة في الخلف مع كاميرا مزدوجة، مع مستشعر أساسي بدقة 20 ميغابيكسل وعدسة ثانوية 13 ميغابيكسل وفلاش ”LED“ وعلامة شاومي التجارية.

وفي المقدمة، يحتوي جهاز ”Mi Pad 5“ على حواف كبيرة ووحدة كاميرا سيلفي فوق الشاشة.

وسيتوفر الجهاز اللوحي باللون الأبيض، ولكن قد تكون هناك ألوان أخرى عند الإطلاق.

ويبلغ قياس الجهاز القادم 8.13 ملم ويزن 519 غراما، وسيستخدم الجهاز اللوحي مادة سبائك الألمونيوم مثل جهاز ”iPad“، وسيتم وضع مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، كما سيأتي الجهاز مزودا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، و64 غيغابايت من التخزين الداخلي.

ومن المتوقع، أن تبلغ تكلفة جهاز Mi Pad 5 3000 يوان صيني، أي حوالي (466.38 دولار أمريكي).