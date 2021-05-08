الكشف عن مواصفات هاتف Reno 6 Pro

من المتوقع أن تكشف شركة أوبو عن سلسلة هواتف جديدة باسم أوبو رينو 6، في شهر أيار/ مايو الجاري، والتي من المرجح أن تشتمل على 3 هواتف ذكية، وهي أوبو رينو 6، وأوبو رينو 6 برو، وأوبو رينو 6 برو بلس.

ظهر هاتف أوبو رينو 6 برو- Reno 6 Pro على موقع الشهادات الماليزي SIRIM، وكشف الموقع أن رقم طراز الهاتف هو CPH2247، وأن موعد إطلاق الهاتف اقترب.

ووفقا لموقع ”ماي سمارت برايس“، سيأتي هاتف أوبو رينو 6 برو مدعوما بمعالج كوالكوم سناب دراجون 870، ومن المتوقع أن يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة 12 غيغابايت.

كما سيتميز Reno 6 Pro بسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وشاشة مثقبة للكاميرا الأمامية، بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز أو حتى 120 هيرتز.

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11.1، كما أشارت التقارير السابقة إلى أنه سيزود بشاحن لاسلكي بسرعة 65 واط.

يذكر أنه من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 6 Pro Plus بمعالج سناب دراجون 888، كما ستدعم جميع هواتف السلسلة الشحن اللاسلكي بسرعة 30 واط.