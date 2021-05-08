علوم وتقنية

الكشف عن مواصفات هاتف Reno 6 Pro
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 9:55 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 10:05 GMT

الكشف عن مواصفات هاتف Reno 6 Pro

من المتوقع أن تكشف شركة أوبو عن سلسلة هواتف جديدة باسم أوبو رينو 6، في شهر أيار/ مايو الجاري، والتي من المرجح أن تشتمل على 3 هواتف ذكية، وهي أوبو رينو 6، وأوبو

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

من المتوقع أن تكشف شركة أوبو عن سلسلة هواتف جديدة باسم أوبو رينو 6، في شهر أيار/ مايو الجاري، والتي من المرجح أن تشتمل على 3 هواتف ذكية، وهي أوبو رينو 6، وأوبو رينو 6 برو، وأوبو رينو 6 برو بلس.

ظهر هاتف أوبو رينو 6 برو- Reno 6 Pro على موقع الشهادات الماليزي SIRIM، وكشف الموقع أن رقم طراز الهاتف هو CPH2247، وأن موعد إطلاق الهاتف اقترب.

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ووفقا لموقع ”ماي سمارت برايس“، سيأتي هاتف أوبو رينو 6 برو مدعوما بمعالج كوالكوم سناب دراجون 870، ومن المتوقع أن يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة 12 غيغابايت.

كما سيتميز Reno 6 Pro بسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وشاشة مثقبة للكاميرا الأمامية، بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز أو حتى 120 هيرتز.

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وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11.1، كما أشارت التقارير السابقة إلى أنه سيزود بشاحن لاسلكي بسرعة 65 واط.

يذكر أنه من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 6 Pro Plus بمعالج سناب دراجون 888، كما ستدعم جميع هواتف السلسلة الشحن اللاسلكي بسرعة 30 واط.

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