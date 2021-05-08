الكشف عن مواصفات هاتف ريلمي V25

كشفت تقارير حديثة عن المواصفات الرئيسية لهاتف ريلمي في 25 – realme V25 المنتظر.

ظهر الهاتف على منصة TENAA، ويبدو أنه سيأتي بمعالج Snapdragon 768G من كوالكوم، ثماني النواة، وبسرعة 2.4 غيغاهيرتز.

ووفقا لموقع ”جيزموتشاينا“، سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وجودة عرض+ Full HD، ومستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة.

أما بالنسبة لسعة التخزين، فيأتي الهاتف بعدة خيارات، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 و8 و12 غيغابايت، فضلا عن سعة تخزين داخلية تبلغ 128 و256 غيغابايت.

وتبلغ أبعاد الجهاز 159.1 × 73.4 × 8.1 ملم ويزن 174 جراما، ويبدو أنه سيأتي ببطارية 4400 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة تبلغ 65 واط.

ووفقا للصور، سيأتي ريلمي V25 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة تبلغ 64 ميغابكسل، وكاميرا ثانية 8 ميغابكسل وثالثة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا سيلفي 32 ميغابكسل.

ومن المتوقع أن يوفر الهاتف للمستخدمين ميزات أخرى، مثل فتحة SIM المزدوجة و Wi-Fi 802.11ac وتقنية بلوتوث Bluetooth 5.1 وGPS و USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.