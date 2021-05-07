لأول مرة.. "سامسونغ" تستخدم بطاريات صينية لجهازي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3‎

كشفت تقارير تقنية جديدة مزيدا من المعلومات حول الهواتف الجديدة القابلة للطي من ”سامسونغ“، المقرر إصدارها قريبا.

وأوضح موقع ”سام موبايل“ التقني، أن شركة ”سامسونغ“ الكورية تستخدم نظام بطارية مزدوج في هواتفها الذكية القابلة للطي، وتعتمد الشركة على البطاريات المصنوعة من شركة Amperex Technology الصينية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها ”سامسونغ“ بطاريات Amperex لهواتفها الذكية القابلة للطي، إلا أنها قد استعانت بها من قبل في أجهزة Galaxy A و Galaxy M و Galaxy Watch و Galaxy Buds.

وأصدرت الشركة الكورية هواتفها القابلة للطي السابقة ببطارية من Samsung SDI، ويعتبر الاعتماد على قرار استخدام البطاريات الصينية وسيلة لخفض التكاليف وتنويع سلسلة التوريد.

وعلى الجانب الآخر، أشارت التقارير أيضا إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 3 5G سيأتي مع محول Adaptive Fast Charge في العلبة بقدرة 15 وات، وهو نفس الشاحن المرفق مع Galaxy Z Flip.

ومن المتوقع إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوليو القادم، وأشارت التسريبات السابقة إلى أن Galaxy Z Fold 3 سيأتي بكاميرا تحت الشاشة وقلم S Pen، وسيحصل Galaxy Z Flip على شاشة غطاء أكبر من سابقيه.

وأوضحت التقارير أيضا أن هاتف Galaxy Z Flip3 يأتي مع سعة بطارية مماثلة لسابقه، ومجموعة شرائح متوسطة المدى أو سيصدر بمعالج Snapdragon 888.