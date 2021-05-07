الكشف عن مواصفات تابلت Tab S7 Lite 5G من سامسونغ

كشفت تسريبات جديدة عن شكل ومواصفات تابلت Tab S7 Lite 5G المتوقع أن تطلقه سامسونغ بثلاثة طرازات قريبا.

وأظهرت الصور نموذج Tab S7 Lite 5G باللونين الأسود والوردي، مع قلم S-Pen وغلاف بلون مطابق.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، كشفت الصور أن غلاف التابلت سيحتوي على حافظتين لقلم S-Pen، إحداهما من الداخل والأخرى محفورة بالقرب من وحدة الكاميرا المزدوجة.



ويبدو أن مفتاحي التشغيل والصوت سيأتيان على الجانب الأيمن لجهاز سامسونغ غالكسي Tab S7 Lite 5G، مع وجود منفذ USB-C ومكبر الصوت في الجزء السفلي.

وهناك أيضا كاميرا أمامية على الإطار الأيمن، وتشير التقارير إلى أن التابلت سيتوفر بـ 5 ألوان، بما في ذلك الأسود والوردي.

وتشير المصادر إلى أن الجهاز القادم سيحمل اسم سامسونغ غالكسي تاب إس 7 بلاس لايت -Samsung Galaxy Tab S7 Plus Lite، وأن الجهاز سيحتوي على شاشة بمقاس يتراوح بين 8.4 و8.7 بوصة، بدقة 800 × 1340 بيكسل.

وسيأتي مدعوما بمعالج Helio P22T وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 غيغابايت، وبطارية تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن بقوة 15 واط، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.