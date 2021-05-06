"سامسونغ" تطلق هاتف "غالاكسي A82 5G".. وهذه مواصفاته

أطلقت شركة ”سامسونغ“ هاتفها الذكي الجديد ”غالاكسي كوانتوم 2“ في كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يصل للسوق العالمية قريبًا باسم ”غالاكسي A82 5G“.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة ”AMOLED“ مقاس 6.7 بوصة، بدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هيرتز، وبدقة ”+QHD“ بجودة عرض 1440 × 3200 بكسل.

ويتميز الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل وأخرى بدقة 12 ميغابكسل، وثالثة 5 ميغابكسل مخصصة للماكرو.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل، ويتميز ببطارية 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

ويعتمد ”غالاكسي A82 5G“ على معالج ”+Snapdragon 855“ بمعمارية 7 نانومتر، والذي صُنف كالمعالج الرائد لعام 2020، ومن المتوقع أن تكون النسخة العالمية بمعالج مختلف، مع معالج رسوميات من نوع ”Adreno 640″، ويدعم شبكات اتصال الجيل الخامس.

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات حتى الجيل الخامس 5G، وبعد طول انتظار وتسريبات عديدة على مدار الشهور الثلاث الأخيرة، أكدت ”سامسونغ“ اليوم أن الهاتف قادم رسميًا في القريب العاجل.

وأشارت المواصفات الجديدة إلى أنه لن يكون خليفة ”غالاكسي A80″، فهو لن يرث الكاميرا الدوارة التي كانت إضافة جذابة في عام 2019.

ويأتي الهاتف بأبعاد ”161.9* 73.8 * 8.1“ ملم، ويبلغ وزنه 176 غراما، ويدعم تركيب شريحة اتصال واحدة فقط، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

ودعمت الشركة الكورية الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغابايت.

ويتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود والبنفسجي، ويبلغ سعره 520 يورو، ومن المتوقع أن يتراوح سعر النسخة العالمية بين 550 و600 دولار.