الكشف عن التفاصيل الأولية لهاتف "أوبو" القابل للطي

كشفت تقارير حديثة، أن شركة الهواتف الصينية ”أوبو“ تعمل على أول هاتف صدفي مع شاشة قابلة للطي، وفي الوقت نفسه، تستعد الشركة لإطلاق سلسلة هواتف Reno6 الذكية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشارك مسرب تقني شهير التفاصيل الأولية لهاتف أوبو القابل للطي، ووفقا لما ذكره، سيكون الهاتف الصدفي مصمما خصيصا للإناث، وعند فتحه، سيبلغ قياسه نحو 7 بوصات وعند الطي، قد يبلغ قياسه 2 بوصة.

كما سيأتي الهاتف مزودا بتقنية شاشة LTPO، التى من شأنها أن تدعم معدل التحديث الديناميكي.

ولسوء الحظ لم يكشف المسرب الكثير من التفاصيل حول مواصفات الهاتف القادم.

كما كشفت التقارير الأخيرة، أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip3 في يوليو أو أغسطس في أسواق مختلفة بما في ذلك الصين.

ومن المتوقع أن ينافس هاتف أوبو الصدفي القابل للطي، هاتف Z Flip3، كما يتوقع أيضا أن تطلق موتورولا هاتفا جديدا قابلا للطي في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام خلفا لهاتف Motorola Razr 5G الذى تم إطلاقة العام الماضي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أي علامات تجارية أخرى للهواتف الذكية ستطلق هاتفا قابلا للطي هذا العام.

علي صعيد آخر، من المتوقع أن تقوم أوبو بإطلاق سلسلة Reno6 في الـ22 من مايو في الصين، وسيأتي هاتف Reno6 الرئيس بشاشة AMOLED FHD+ مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما ستأتي الشاشة مزودة بنتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وفي الخلف، سيأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابكسل، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 1200، كما سيحزم بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، أما بالنسبه لهاتف Reno6 Pro فسوف يأتي بشاشة AMOLED مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 870 SoC.

ويأتي هاتف Reno6 Pro + بشاشة AMOLED مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888.

كما سياتي الهاتف مزودا ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط.