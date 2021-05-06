"شاومي" تصدم مستخدميها بواجهة "MIUI 13" قبيل إطلاقها رسميا

منذ إطلاق واجهة ”MIUI 12.5“ مؤخرا، ومستخدمو أجهزة ”شاومي“ ينتظرون وصول واجهة ”MIUI 13″، إلا أن عدة تقارير فاجأت محبي الشركة بأن كثيرا من هواتفهم لن تحصل على التحديث.

وذكرت أنباء وتسريبات أن ”شاومي“ تخطط لإطلاق واجهتها ”MIUI 13“ في الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقا لموقع ”جيزموتشاينا“، حددت الشركة تاريخ إصدار الواجهة، وقالت إنها ستطلقها في 25 يونيو/ حزيران 2021، ولكنها خيبت ظن المستخدمين، حيث لن تصل الواجهة إلى كل الهواتف.

وكشفت المصادر أن ”شاومي“ لن تقدم تحديث ”MIUI 13“ لبعض الهواتف القديمة نسبيا، بما في ذلك سلاسل هواتف ”2019 Mi 9″ و“Mi MIX 3 وRedmi Note 8″ و“Redmi 8“.

وحتى الآن أطلقت ”شاومي“ تحديث ”MIUI 12.5“ إلى هاتف ”Xiaomi Mi 9 SE“ وسيصل التحديث قريبا إلى سلسلة ”Mi MIX 2S“ و ”Mi 8″، ولكنها لن تحصل على واجهة ”شاومي“ ”MIUI 13“ الرسمي.

ومن المتوقع أن تأتي الواجهة الجديدة بتحسينات جديدة على شاشة القفل والواجهة الرئيسية وتأثيرات الرسوم المتحركة وتحسينات الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة على أداء البطارية.