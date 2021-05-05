سامسونغ تطور هاتفًا منخفض التكلفة من سلسلة Galaxy F.. وهذه مواصفاته

تطور شركة ”سامسونغ“ الكورية هاتفًا جديدًا في الهند من Galaxy F ومن المقرر أن يأتي تحت اسم Galaxy F22.

من المرجح أن يكون جهاز Galaxy F22 القادم شبيهًا بجهاز Galaxy A22، بالرغم من عدم طرح جهازي Galaxy A22 و A22 5G رسميًا بعد.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يظل Galaxy F22 حصريًا للهند، في حين يمكن إصدار Galaxy A22 في أوروبا والأسواق الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف Galaxy A22 5G للبيع بمعالج MediaTek Dimensity 700 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.

وباعتبار أن جهاز Galaxy A22 5G أرخص هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس للشركة وقت إطلاقه، يمكن أن ينطبق الأمر نفسه على Galaxy F22.

وأوضحت التقارير السابقة أن هاتف Galaxy A22 5G يأتي بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميغابكسل وكاميرتين 2 ميغابكسل، مع شاشة Infinity-V وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميغابكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق Galaxy A22 5G بمبلغ 200 دولار في الأشهر المقبلة.