بعد 4 سنوات على إصدارها.. "سامسونغ " تنهي دعمها لسلسلة Galaxy S8

بعد أربع سنوات، أزالت شركة سامسونغ سلسلة Galaxy S8 من قائمة أجهزتها المدعومة والمحدثة، ما يعني أنها لن تتلقى بعد الآن تحديثا للبرامج ولا التحديثات الكبيرة التي تقدم ميزات جديدة، أو حتى تصحيحات الأمان.

وذكرت تقارير أن طرازات السلسلة المتوقفة حاليا ستعمل فقط عبر استثناءين لهذا الوضع الجديد، أولهما الاستمرار بتحديث طراز Galaxy S8 Active، حيث سيتلقى تحديث أمان كل ثلاثة أشهر، كما سيستمر التحديث كل عامين لهاتف Galaxy S8 Lite.

وكان آخر تحديث تلقاه Galaxy S8 هو تصحيح أمان أندرويد في أبريل 2021.

وتم إصدار سلسلة Galaxy S8 في أبريل 2017، وتتضمن سلسلة Galaxy S8 معظم ميزات الهواتف الرائدة في عصرها، حيث ضمت ميزات مثل وجود شاشات Super AMOLED ومعالجات Exynos وSnapdragon وشهادة IP والذاكرة القابلة للتوسيع، وغير ذلك.