"سامسونغ" تزود هواتف "آيفون" بشاشات AMOLED بتحديث 120 هيرتز

أثيرت الكثير من الشائعات بأن أجهزة آيفون المنتظرة هذا العام ستصل بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هيرتز، واليوم يؤكد تقرير جديد من كوريا الجنوبية ذلك بشكل أساسي، مع إضافة بعض المعلومات الجديدة المثيرة للاهتمام.

وبحسب موقع ”غيسمارينا“، فإن شركة سامسونغ ستزود هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max المنتظرة العام الجاري بشاشات LTPO AMOLED الجديدة بمعدلات تحديث تصل إلى 120 هيرتز.

وتقدم LTPO لوحة معززة موفرة للطاقة، ما يعني أنه يمكن تحقيق معدل تحديث أعلى للحفاظ على عمر البطارية، وباستخدام لوحات LTPO، ستتمكن أبل من تقديم معدلات تحديث عالية لأجهزة آيفون مع عدم القلق أيضا بشأن عمر البطارية.

وستزود سامسونغ بلوحات دوائر مطبوعة مرنة متعددة الطبقات (RFPCB) للأجهزة. و RFPCB هو الجزء الذي يربط لوحة OLED باللوحة الرئيسة. وسيكون RFPCB مكونا مهما لتوصيل لوحات LTPO.

وتتطلع أبل للحصول على حوالي 169 مليون لوحة في 2021، ومن المتوقع أن تقدم سامسونغ 110 ملايين لوحة لأجهزة آيفون هذا العام، تليها شركة إل جي بـ 50 مليونا، وشركة BOE بـ 9 ملايين.