"شاومي" تطلق هاتفها الجديد "Mi 11 Lite 4G".. تعرف على مواصفاته؟

طرحت شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي، يوم الأحد، هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 4G، وهو الأرخص ثمنا في سلسلة Mi 11.

ويشق الهاتف الجديد طريقه بالفعل عبر الأسواق المختلفة، ونيجيريا هي من أوائل الدول التي حصلت عليه.

ويحتوي هاتف Mi 11 Lite 4G على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبجودة عرض “ Full HD“ بلس، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة.

ويتم تشغيل هاتف Mi 11 Lite 4G بواسطة معالج Snapdragon 732G، ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت.

وفي الخلف، يحتوي Mi 11 Lite على إعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميغابيكسل.

ويحزم هاتف Mi 11 Lite 4G الجديد بطارية سعة 4250 مللي أمبيرا في الساعة مع دعم الشحن السريع حتى 33 واط. كما يعمل الهاتف بنظام MIUI 12 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأزرق والوردي، بسعر 146000 ين (نحو 355 دولارا أمريكيا).