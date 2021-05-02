"ريلمي" تؤجل طرح هاتف Realme X7 Max في الهند.. وهذه مواصفاته

قررت شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“ تأجيل موعد إطلاق هاتف Realme X7 Max في الهند إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

وكانت الشركة تخطط لطرح الهاتف في السوق الهندية اعتبارا من الـ 4 من مايو الجاري في حدث ضخم.

وكشف تقرير جديد عن المواصفات الكاملة للهاتف المنتظر، الذي سيتم طرحه في حدث ضخم مع مجموعة من المنتجات الأخرى لم يتم تحديد موعده بعد.

حيث سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 1200، وهو المعالج ذاته الموجود بهاتف Realme GT Neo و Redmi K40 Gaming Edition اللذين تم طرحهما للبيع في الصين.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز، كما يأتي الهاتف بنتوءة للكاميرا الأمامية تقع في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة بدقة 16 ميغابكسل.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر زاوية عريضة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، كما يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوت استريو.

ويأتي هاتف Realme X7 Max مزودا ببطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ودعم لشحن سريع بقدرة 50 واط.

ومن المتوقع -أيضا- أن يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Realme UI 2.0 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.