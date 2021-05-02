هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف Mate 40 RS Porsche Design

قبل أن تتعرض شركة الهواتف الصينية العملاقة هواوى لأزمة الحظر الأمريكي الذي أدى إلى الانحدار الكبير في أعمال الهواتف الذكية، كانت شركة التكنولوجيا العملاقة تتعاون باستمرار مع شركة Porsche Design لإطلاق إصدارات فاخرة مخصصة لهواتفها الذكية المتميزة بالفعل.

وحصلت سلسلة Mate 40 العام الماضي -أيضا- على إصدار RS Porsche Design Edition، لكن هذا الطراز كان يعاني من نقص كبير منذ ظهوره للمرة الأولى.

ومن أجل إتاحته للمشترين مرة ثانية، أطلق العملاق الصيني إصدارا جديدا من هاتف Mate 40 RS Porsche Design.

ويتميز هاتف Porsche Design Huawei Mate 40 RS بظهر سيراميك عالي القوة بتقنية النانو وصفته هواوي بأنه يتمتع ”بلمعان شبيه بالماس وصلابة تشبه الياقوت“، كما يضم الهاتف المتميز غلافا قويا للكاميرا.

ويتميز هاتف Mate 40 RS Porsche Design بشاشة OLED مقاس 6.76 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما يحتوي الهاتف على نتوء للكاميرا الأمامية يقع في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، حيث تتكون إعدادات الكاميرا الأمامية من مستشعر بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ثلاثية الأبعاد فائقة التطور لاستشعار العمق.

ويتم تشغيل الهاتف الرئيس بواسطة معالج Kirin 9000، وفي الجزء الخلفي المميز للغاية، يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسة Ultravision بدقة 50 ميغابكسل تتحد مع كاميرا سينمائية فائقة الدقة بدقة 20 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا SuperZoom بدقة 8 ميغابكسل قادرة على تقريب بصري عشر مرات، ومستشعر خامس عبارة عن كاميرا ثلاثية الأبعاد لاستشعار العمق مع دعم التركيز التلقائي.

ويتمتع الهاتف المميز ببطارية سعة 4400 مللى أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

كما يأتي الهاتف بمكبرات صوت استريو وتقنية NFC و Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6 ومنفذ USB 3.1 من النوع C يتم تشغيله على نظام EMUI 11 المستند إلى نظام Android 10.

ويأتي الإصدار الجديد مزوداً بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت ويتوافر الهاتف الجديد للبيع مقابل 10000 يوان (1544 دولارا أمريكيا).