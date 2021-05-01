الكشف عن تفاصيل جديدة لهاتف "Galaxy Z Fold 3" القابل للطي

ظهرت تفاصيل جديدة لهاتف الشركة الكورية الجنوبية المستقبلي ”Galaxy Z Fold 3“ القابل للطي، بحسب قائمة كشف عنها موقع إصدار شهادة ”C3“.

وتوضح القائمة، التي تتطابق مع ما يسمى بالنموذج التقني لجهاز ”Galaxy Z Fold 3″، أن الهاتف القابل للطي سيتضمن شاحنًا سريعًا بقوة 25 واط. وفقًا لموقع ”gsmarena“.

والشاحن المرفق من طراز هو ”EP-TA800″، وهو نفسه المزود بهاتف ”Galaxy Z Fold2″، لكن عند استخدام شاحن آخر متوافق وأكثر تقدمًا، يمكن للهاتف نفسه أن يدعم سرعة شحن أسرع.

وكشف موقع الشهادة أن ”Galaxy Z Fold 3“ سيكون مزودًا بسعة بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 4275 مللي، التي قد سيتم الإعلان بسعة 4400 مللي أمبير، حيث تتكون بطارية ”Z Fold 3“ من خليتين مستقلتين.

ومن المتوقع أن يصغر حجم الشاشة الخارجية من 6.23 بوصة إلى 5.4 بوصة، وتبقى نسبة العرض إلى الارتفاع دون تغيير، وقد يكون حجم الشاشة الداخلية 7.5 بوصة.

ويأتي مع ”Z Fold3“ مقاومًا الماء ودعم قلم ”S Pen“، ومزودًا بمعالج ”Snapdragon 888″، إلى جانب جيل جديد من الدرع الخزفي مماثل لهاتف ”iPhone 12 Pro“.

وتستضيف الشركة المصنعة الكورية الجنوبية، حدث ”Galaxy Unpacked“ في شهر تموز/يوليو 2021، حيث سيتم الإعلان عن ”Galaxy Z Fold 3″ و“ Galaxy Z Flip 3″.

وقت سابق من العام الجاري، أطلقت ”سامسونغ“ سلسلة ”Galaxy S21″، وفي وقت لاحق، أطلقت أجهزتها الجديدة من سلسلة ”A“ للفئة المتوسطة.