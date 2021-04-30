دعوى قضائية ضد سامسونغ بسبب عيوب تصنيع في Galaxy S20

تواجه شركة سامسونغ في الولايات المتحدة، دعوى قضائية جماعية بسبب عيب بكاميرا خط Galaxy S20 وتحطم الزجاج الواقي للهاتف من تلقاء نفسه.

وبحسب تقارير، رفعت مجموعة من مالكي هواتف غلاكسي S20 في الولايات المتحدة دعوى جماعية ضد سامسونغ للتعويض، بزعم وجود عيب في زجاج كاميرا الهاتف.

وتضمنت الدعوى ضد الشركة الكورية الجنوبية توجيه تهم الاحتيال وخرق الضمان والعديد من قوانين حماية المستهلك الأمريكية.

ووفقًا لمكتب هاغينز بيرمان (Hagens Berman) للمحاماة في نيوجيرسي، الذي رفع الدعوى التي يقال إنها تشمل ”مئات“ القضايا، فإن الزجاج الواقي الموجود أعلى وحدة الكاميرا يتحطم تلقائيًا أثناء استخدام الهاتف الذكي.

وبحسب الدعوى، اشتكى العشرات من المالكين من هذه المشكلة في منتديات سامسونغ الرسمية، قالوا جميعًا إن الهاتف لم يسقط وإن الزجاج الواقي للكاميرا قد انكسر من تلقاء نفسه.

جدير بالذكر أن سامسونغ رفضت الإصلاح بموجب الضمان، مصنفة المشكلة على أنها ناتجة عن ضرر لا يخضع للضمان، لذلك، كان على كل من تأثر بهذه المشكلة تغطية تكاليف الإصلاح بأنفسهم.

لكن تعتقد شركة المحاماة أنه لا ينبغي على العملاء الدفع مقابل تصميم سامسونغ المعيب، مؤكدة أن مالكي Galaxy S20 يستحقون التعويض.

في غضون ذلك، يتوقع أن يؤثر العيب على سلسلة Galaxy S20 بأكملها، بما في ذلك Galaxy S20 وS20 + وS20 Ultra وS20 FE، إضافة إلى جميع الطرز التي تدعمG 5 لهذه الهواتف.