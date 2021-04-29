"سامسونغ" تنتزع لقب أكبر منتج للهواتف الذكية من "أبل".. و"شاومي" تصعد‎

قالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، إن سامسونغ إلكترونكس نجحت في انتزاع المركز الأول من منافستها الأمريكية أبل، كأكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، حيث حققت خُمس المبيعات العالمية في الربع الأول من العام.

وحققت شركة شاومي كورب الصينية أفضل أداء فصلي على الإطلاق، حيث زادت شحناتها 62% إلى 49 مليون هاتف، فضلا عن ارتفاع حصتها السوقية إلى 14%، لتحتل المركز الثالث عالميا بعد ”سامسونغ“ و“أبل“.

وفي المجمل، زادت المبيعات العالمية 27% إلى 347 مليون وحدة في الربع الأول من العام، مع فتح الاقتصاد الصيني ورفع إجراءات الإغلاق والعزل العام بعد الجائحة وتطبيق حملة تطعيم سريعة في الولايات المتحدة؛ وهو ما زاد الآمال في انتعاش اقتصادي.

ووفقا لكاناليس، فإن سامسونغ شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول، واقتنصت حصة سوقية بلغت 22%. وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، زيادة أرباحها الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة 66% بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية ”غلاكسي إس 21“.

وقالت كاناليس، إن ”أبل“ شحنت 52.4 مليون هاتف آيفون، بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس؛ لتتراجع إلى المركز الثاني بحصة سوقية 15%.