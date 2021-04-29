شاومي تطلق الإصدار العالمي من هاتف "Black Shark 4" الذكي

قررت شاومي إطلاق هاتف ”Black Shark 4″ و“Black Shark 4 Pro“ عالميا لأول مرة، بعد تقديمه في الصين في 23 آذار/ مارس الماضي، حيث يقدم الجيل الرابع من الهاتف الذكي ميزات فريدة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويتميز الإصدار القياسي من الهاتف بمعالج ”Snapdragon 870″، وفي الوقت نفسه، يستخدم الطراز الأكبر ”Pro“ معالج ”Snapdragon 888“ القوي بتقنية ”G5“.

ويأتي ”Black Shark 4“ إلى السوق بمواصفات فريدة، فهو هاتف مصمم لمحبي الألعاب المحمولة، ويبرز ذلك أيضا من خلال مواصفاته.

وأبرز تلك المواصفات استخدام الإصدارين لشاشة ”AMOLED E4“ ضخمة بقياس 6.67 بوصة فائقة الاستجابة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب سطوع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع.

وكجزء من تميزه، يوفر ”Black Shark 4“ أيضا أزرارا مدمجة مغناطيسية لممارسة الألعاب المحمولة بشكل أفضل، إذ يتيح ذلك أن يصبح الهاتف الذكي وحدة تحكم ألعاب مدمجة، على غرار وحدات التحكم في الألعاب التقليدية.

ولضمان ساعات طويلة من المتعة، يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن فائق السرعة بقوة 120 وات، ويضمن هذا المزيج شحنا كاملا في 17 دقيقة فقط.

ويأتي تكوين الكاميرا الخلفي الثلاثي بمستشعرات 48 و8 و5 ميجا بكسل، لا تهتم فقط بالصور العالية الجودة، لكنها أيضا تثري الجزء الخلفي من الهاتف من حيث التصميم.

ويبدأ البيع المسبق للهاتف ابتداء من اليوم، في حين أن أرخص الإصدارات سيتوفر مقابل أقل من 419 دولارا .