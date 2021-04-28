ببطارية ضخمة.. الكشف عن مواصفات جديدة لهاتف 5G في سلسلة "Galaxy M"

كشفت تقارير تقنية مواصفات جديدة لهاتف ”Galaxy M42 5G“ القادم من ”سامسونغ“، والذي يعتبر الأول بتقنية الجيل الخامس في تشكيلة ”Galaxy M“.

يمتلك ”M42 5G“ شاشة ”Super AMOLED“ مقاس 6.6 بوصة بدقة ”HD +“ مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا 8 ميغابكسل فائقة السرعة، وكاميرتين بدقة 5 ميجابكسل للقطات الماكرو والعمق.

ويأتي الهاتف بمعالج ”Snapdragon 750G“ المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6/8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر ”microSD“.

فضلا عن ذلك، يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طويلا من العمل المتواصل وتشغيل الألعاب مع دعم الشحن السريع بقوة 15 وات والذي يمكنه إعادة ملء البطارية سريعا، وفق للشركة.

من المقرر أن يأتي هاتف ”Galaxy M42 5G“ باللون الأسود والرمادي، وسيتم بيعه بسعر 295 دولارا بالنسبة للاصدار 6/ 128 جيجابايت، بينما يباع الطراز 8/128 جيجابايت بسعر 322 دولارا، مع بدء المبيعات بعرض خاص يخفض السعر إلى 268 دولارا للطراز الأساس.

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الأولى في الـ 1 من مايو ويمكن طلبه من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة ”سامسونغ“ ”Samsung.com“ وموقع ”Amazon India“.